Tras la megadeuda, aún faltan 100 MDP para pruebas rápidas

Aun cuando el Gobierno de Jalisco ya puede disponer de los seis mil 200 millones de pesos (MDP) provenientes del crédito “copeteado” que contrató con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todavía faltan 100 MDP para la compra de pruebas rápidas de detección de COVID-19.

Así lo dio a conocer el gobernador durante su ponencia “La relación entre los estados y la Federación: atribuciones, concurrencias y pacto fiscal”, que realizó de manera virtual para la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).

Las pruebas, dijo, corresponden a las que deberán hacerse en el último trimestre del año, sobre todo ahora que se plantea el regreso escalonado a las aulas.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo estatal, pese a que el Gobierno federal ha dado un discurso de solidaridad y respaldo hacia las entidades federativas, en la realidad ha tenido una “actitud de desprecio”, sin dar pie a una posibilidad de diálogo.

El gobernador acusa “desdén”

El gobernador de Jalisco criticó que en la propuesta de renovar el pacto fiscal federal, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha mostrado una actitud de “desdén”, “desprecio” y ha cerrado las puertas a cualquier tipo de diálogo con las entidades federativas.

“Se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar por mucho más. La dinámica que hemos enfrentado en medio de la emergencia sanitaria nos ha generado a los gobiernos estatales una carga presupuestal que no teníamos contemplada y que no ha tenido una sola respuesta puntual de la Federación de cómo se va a subsanar. El ajuste presupuestal que ha representado para Jalisco ya rebasa los tres mil millones de pesos”, expresó.

El Ejecutivo estatal aseguró que al solicitar un nuevo pacto fiscal, las entidades no están pidiendo “limosna”, sino un respaldo económico para resistir la crisis generada por el COVID-19.