Tras entrevistas, elegirán terna de candidatos para Comisión de Búsqueda

Tras escuchar a los candidatos para encabezar la Comisión de Búsqueda de Jalisco, el Comité de Selección elegirá a la terna de personas que presentará al gobernador, Enrique Alfaro, para que éste decida quién ocupará el cargo, informó Margarita Sierra, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana.

Las entrevistas contaron de cuatro preguntas que, a grandes rasgos cuestionaban cómo comenzarían una búsqueda, cuál era su propuesta para generar una base de datos, cuál es el papel de los familiares de las víctimas y por qué querían ser comisionados.

Las preguntas eran lanzadas por los cinco integrantes del comité, Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej), Esperanza Chávez, de Por Amor a Ellxs, Elizabeth Canales, de la Fiscalía, Daisy Sánchez, de Desarrollo Social, y Gerardo Ballesteros, de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Fueron 21 los candidatos que se postularon para el cargo, de los que ocho fueron descartados por no presentar completa la documentación que se requería. Así, la fase de entrevistas fue para 13 personas.

Se tratan de Berenice Vázquez, Efraín López, Francelia Hernández, Francisco Cervantes, David Sánchez, Francisco Cruz, Salvador Perea, Víctor López, Esmeralda Torres, Alejandro Vega, Manuel Flores, Virginia Morán y Rogelio del Río.

Después de las entrevistas (que concluirían a las 13:20 horas) inicia la deliberación para elegir a los tres perfiles propuestos al gobernador.

Margarita Sierra precisó que la labor de la Comisión de Búsqueda será "virtual", lo que significa que no harán trabajo de riesgo en campo.

"Parece ser que la gente cree que van a estar detrás de una computadora. Nos referíamos a la generación de una base de datos para la concentración de información que no tenemos, no tenemos acuerdos con los hospitales, con los asilos, con los municipios".

"Es una comisión que no tiene armas, que no tiene policías, está en Secretaría General, entonces no podemos correr riesgos", precisó Sierra.

De este modo, las personas preparadas para las investigaciones de riesgo serán los policías investigadores de la Fiscalía, quienes están armados y preparados para cualquier eventualidad.

GC