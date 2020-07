Tras dejar gabinete de seguridad, Tamez se integra al despacho del gobernador

Este miércoles se hizo oficial la salida de Macedonio Tamez Guajardo como titular de la Coordinación del Gabinete de Seguridad de Jalisco, quien desde ahora se integrará al despacho del gobernador, informó el jefe del Ejecutivo estatal.

Este jueves se informará quién será la persona que lo sustituya y el perfil con el que contará.

La decisión, argumentó el gobernador, se tomó porque ya se cumplieron las tareas que se le encomendaron a la coordinación desde el inicio de la administración. “Ese fue el encargo que yo le di a Macedonio Tamez”.

Afirmó que las tareas cumplidas fueron la reestructuración de la Fiscalía, el fortalecimiento de la Policía Estatal, la creación de la Policía Metropolitana y la consolidación del sistema de videovigilancia C5 (que este martes presentó fallas que derivaron en la atención tardía de los elementos de la Policía del Estado atacados en Oblatos).

También implementó un modelo de coordinación con el Gobierno Federal, se articuló con la Guardia Nacional, creó la Mesa Estatal de Seguridad, reestructuró el Consejo Ciudadano de Seguridad, reorganizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y replanteó una estrategia para atender las desapariciones de personas, aseveró el gobernador.

“Es una tarea titánica que le fue encomendada a esta Coordinación y que se cumplió cabalmente”

Ahora, se pasa a una segunda parte de la estrategia de la Coordinación que se encargará del análisis, seguimiento, articulación administrativa y puesta en marcha de nuevas políticas públicas de seguridad.

Para ello, la estructura de la Coordinación se compactará para aplicar un recorte presupuestal de 11 millones de pesos.

Sobre el trabajo de Tamez en el despacho del gobernador, no se informó cuáles serán sus tareas. “Estamos tratando de precisarla, me va a ayudar en temas que serán parte de un reajuste general que voy a hacer después del primer año y medio de trabajo. No es solamente una posición, estamos haciendo ajustes internos”.

GC