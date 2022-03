Tras caos, quitan muro de contención en avenida Vallarta

El muro de contención que puso la Coordinación Estratégica de Seguridad en avenida Vallarta, a la altura de Los Cubos, en el sentido Oriente-Poniente, fue quitado de la zona tras el caos vial registrado por su colocación.

“El viernes que me fui todavía estaban aquí (las barreras), hoy (sábado) llegué como a las 06:30 y ya no estaban. El tráfico era muy pesado, los camiones daban la parada una cuadra antes y la gente como yo, andábamos corriendo para allá y para acá porque no daban aquí la parada”, dijo María del Consuelo Alvarado, quien tiene un puesto ambulante en el cruce con la calle Pedro Alarcón.

La Coordinación Estratégica de Seguridad justificó el cierre con un estudio de factibilidad hecho por la Comisaría Vial. Afirmó que dicho espacio no era para ese uso y que, incluso, las boyas que se localizan en el punto no son respetadas, lo que provoca acumulación de vehículos tanto en los carriles laterales como centrales.

Además, señaló que en el análisis se observó que los vehículos que circulan por la lateral se detienen para ingresar a los carriles centrales, provocando que los coches que vienen en circulación deban desacelerar su marcha, generando el riesgo de un accidente en el lugar. También mencionaron que provoca entorpecimiento en la circulación de los carriles laterales, ya que quienes pretenden ingresar a los centrales se ven forzados a detenerse, por lo que bloquean dicho carril. María opinó que la circulación vehicular fue más óptima ayer, tras las adecuaciones. “Está mejor. Ya los camiones no dan vuelta antes, sino en su parada, donde siempre”. Se solicitó entrevista con la Coordinación para saber cuándo se retiraron los muros y la causa, pero no hubo respuesta.

Este medio documentó que, desde que se colocaron los aditamentos, empeoró el tránsito vehicular en la zona. “Es un gran error. Antes no había accidentes en la incorporación, porque los que venían por los carriles centrales daban el paso”, lamentó Mauricio Solís.