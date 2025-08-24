La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó a las personas migrantes de los peligros que pueden encontrar en su intento por cruzar la frontera a Estados Unidos de manera ilegal.

Con una infografía publicada en sus redes sociales, la SRE hizo un llamado a no exponer la vida.

"Cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de forma indocumentada es peligroso. El clima extremo de la zona aumenta el riesgo y puede ocasionarte consecuencias fatales", señaló Relaciones Exteriores a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Indicó que, durante el día, las altas temperaturas del desierto podrían provocar deshidratación, mientras que en la noche las bajas temperaturas podrían causar hipotermia.

"Ambas situaciones han costado la vida de numerosas personas. Cruzar la frontera caminando representa un riesgo mortal ", advirtió al mencionar que las personas migrantes también pueden ser víctimas de caídas y lesiones graves.

La SRE puso a disposición el número del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM): 520 623 7874.

