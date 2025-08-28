Designan nueva empresa de taxis para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

El Grupo Aeroportuario del Pacífico definió ayer a una nueva empresa de transporte para incrementar las unidades de taxis en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Fue en abril pasado cuando el GAP lanzó la convocatoria que tiene como objetivo incrementar las unidades de taxis y con ello mejorar la experiencia de viaje de sus pasajeros.

De acuerdo con la convocatoria las bases se publicaron el pasado 2 de abril, el pasado 30 de junio se realizó una reunión informativa virtual, el 7 de julio fue la fecha límite para recibir preguntas, la entrega de ofertas técnicas y económicas fue el pasado 28 de julio del 2025 y la designación del ganador fue el 26 de agosto del 2025 y ayer se iniciaron los trámites de permisos ante la CIST y regulación de unidades para inicio de operación.

De acuerdo con el GAP, esta iniciativa para mejorar la calidad del servicio aeroportuario se suma a las inversiones recientemente anunciadas por más de 22 mil millones de pesos en el Aeropuerto de Guadalajara, ante el incremento de pasajeros en la terminal, que en 2024 cerró con 17.8 millones de usuarios.

“GAP reitera su compromiso de excelencia aeroportuaria, buscando el confort para los usuarios en su recorrido por el aeropuerto, desde el inicio de su viaje hasta el arribo a su destino”, dijo la empresa.

Se espera que con la nueva empresa de taxis disminuya el tiempo de atención a los pasajeros que han tenido que esperar hasta más de una hora para un taxi, principalmente en las horas pico.

Además, se prevé que se ponga en marcha un nuevo servicio de shuttle hacia diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara.

