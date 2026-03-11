Triejal confirma acuerdo para postular solo a mujeres en ocho municipios de Jalisco

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) resolvió desechar un recurso promovido por Morena Jalisco, en el cual se impugnaba un acuerdo para que, en ocho municipios, entre ellos Zapopan y Tonalá, solo se puedan postular mujeres como candidatas a la presidencia municipal en la elección de 2027 .

En 2025, el partido Morena impugnó el acuerdo, entonces emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, al argumentar que el acuerdo “excede las atribuciones legales del IEPC”, al cuestionar que no se consideran los contextos locales, lo estipulado por el legislador en la materia, los liderazgos de mujeres ni las dinámicas internas de los partidos, además de que “impone reglas sin sustento normativo que afectan a quienes pretende beneficiar”.

Por lo tanto, el Triejal avaló revocar parcialmente el acuerdo del IEPC, con lo que se ordenó reforzar la medida y ordena a la autoridad responsable modificar los lineamientos para que, en el municipio de Zapopan, además de la postulación exclusiva de una mujer en el cargo para presidencia municipal, la persona pertenezca a cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, indígenas, personas con discapacidad o de la población LGBTTTIQ+.

En ello, se tomaría en consideración el factor poblacional de este grupo de los 8 municipios y bajo el estándar de progresividad.

Se argumentó que en dicho municipio nunca se ha postulado a una mujer y, mucho menos, a una persona perteneciente a grupos vulnerables para el cargo de presidencia municipal.

Por otra parte, se precisó que en los lineamientos no se establecía qué tipo de discapacidad (permanente o temporal) debería acreditarse al momento del registro de las personas aspirantes a este grupo vulnerable, por lo que se estableció que, para acceder a esta acción afirmativa, se debe demostrar que las candidaturas tienen discapacidad permanente.

Los municipios donde aplicará este lineamiento para la elección de 2027 son Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán , es decir, el 6.4 % del total en la entidad.

