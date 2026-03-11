Zapopan promueve cursos de capacitación en sus academias municipales

El Gobierno de Zapopan llevó a cabo la Feria de Capacitación de las Academias Municipales con el objetivo de transformar habilidades de los ciudadanos en fuentes de ingreso. Se dio a conocer la oferta de talleres como estilismo, barbería, gastronomía, repostería, maquillaje, manualidades y otras actividades productivas, las cuales tienen una duración promedio de cuatro meses y medio. Además, se informaron los requisitos para inscribirse en las 14 academias del municipio.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, destacó el impacto social y económico que este modelo de enseñanza ha generado en las colonias del municipio. Además enfatizó que la expansión de estos centros no es solo una meta administrativa, sino una respuesta directa a la demanda de miles de familias que buscan transformar su realidad.

“Me llena de orgullo compartir que ya hemos beneficiado a más de 20 mil personas a través de nuestras academias municipales. Lo más destacable es el rostro de este programa: 9 de cada 10 beneficiados son mujeres que hoy tienen su propio negocio. Tan solo en lo que va de este año, ya abrimos cuatro nuevas academias, porque nuestra meta es que cada rincón del municipio tenga una puerta abierta al emprendimiento", señaló el Alcalde.

ESPECIAL

Durante la feria se presentaron testimonios de personas que han aprovechado estos cursos para poder emprender y ser económicamente autosuficientes o incluso para sentirse personas productivas.

Uno de los pilares de este programa es la transformación de negocios locales ya existentes, como el caso de Ruth Hernández, quien pasó de realizar aplicaciones básicas de uñas a liderar un emprendimiento integral tras cursar la especialidad en pestañas. Menciona que la capacitación fue el impulso que ella necesitaba para encontrar su potencial como emprendedora.

“Mi historia cambió con la academia, me abrieron la puerta al aprendizaje y eso me dio la oportunidad de creer en mí misma. Hoy digo con orgullo que soy una mujer emprendedora; gané confianza y mejoré mi servicio, pero sobre todo entendí que detrás de cada curso hay una familia y ganas de salir adelante. Las academias no solo enseñan oficios, cambian vidas al mejorar nuestro futuro y el de nuestra comunidad", relató.

Gloria Ruiz Velasco, quien tomó el taller de bisutería Miyuki en la academia de Arboledas, explicó que mediante el programa ha podido tener beneficios económicos con el conocimiento adquirido, además de poder seguir manteniéndose activa.

“He logrado vender algunas piezas en Estados Unidos a través de mis hijas, allá la comunidad es muy unida y ha habido más oportunidad de venta. Además, estos talleres me han ayudado a mantenerme activa y a ejercitar la mente, a no dejar que el cerebro se duerma”, comentó.

Asimismo el impacto de las academias se refleja más allá de las cifras. Tal es el caso de María Eugenia Ruiz Torres, quien ha cursado múltiples talleres, desde masajes y coctelería hasta pastelería. Para ella, estos cursos no solo representan un aprendizaje técnico, sino una herramienta de bienestar integral.

FACEBOOK / GOBIERNO DE ZAPOPAN

"Los tomé por salud, por sentirme una mujer más útil y por querer salir adelante. Aprende uno muchas cosas que aparentemente en la casa las hace, pero ya con otras técnicas que no teníamos en mente. Recomendaría mucho estos talleres, especialmente a las mujeres, porque son una gran oportunidad para aprender cosas nuevas”, añadió.

Cómo inscribirse y documentos

Para el ciclo 2026, las personas interesadas deberán acudir directamente a las academias municipales con la siguiente documentación en original y copia:

• Identificación oficial vigente

• Comprobante de domicilio en Zapopan (no mayor a 3 meses).

• CURP

Para mayores informes, el municipio tiene habilitado el whatsapp al 33 3818 2222 y las líneas 33 3818 2200 ext. 3643 y 3666.

