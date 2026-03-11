Gobierno de Jalisco fortalece al deporte adaptado con entrega de equipamiento especializado

Con una inversión superior a 5.5 millones de pesos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la entrega de equipamiento deportivo especializado para atletas de deporte adaptado en el Gimnasio de Usos Múltiples del Polideportivo López Mateos, en Guadalajara, con el objetivo de fortalecer sus condiciones de entrenamiento.

“Son 24 años consecutivos como campeones en la Olimpiada Nacional y 20 consecutivos como campeones en la Paralimpiada Nacional. Pero a mí no me gusta conformarme, como tampoco les gusta a ustedes. Vamos por el 21, como dijo Freya. Y aquí Fernando tiene un compromiso muy importante, porque tenemos que seguir siendo campeones de la Paralimpiada Nacional durante todo el sexenio.

“Y si queremos lograr eso, necesitamos darles lo mejor. No podemos pedirles más campeonatos si nosotros no ponemos de nuestro lado lo mejor. Yo le pedí a Fernando que todo el equipamiento que vamos a entregar el día de hoy fuera el de mejor calidad a nivel mundial. No podíamos darles a ustedes nada que estuviera por debajo de ese estándar, porque ustedes son campeones de talla mundial y necesitábamos dar equipamiento de talla mundial”, reveló.

EL INFORMADOR/ F. RAMÍREZ.

La inversión destinada supera los 5.5 millones de pesos y contempla 95 categorías distintas de material deportivo , destinadas a 11 disciplinas de deporte adaptado y paralímpico que se practican en el estado.

El mandatario estatal destacó que Jalisco se ha consolidado como una de las principales potencias deportivas del país, tanto en el deporte convencional como en el adaptado, gracias a los resultados obtenidos por sus atletas en competencias nacionales e internacionales, así como al modelo integral de desarrollo deportivo que impulsa el estado.

“Vamos a seguir apoyando a nuestros paraatletas todos los años durante todo mi sexenio. Para mí son un gran ejemplo de vida y hoy mi compromiso, hasta el último día de mi gobierno, es apoyarles a ustedes y a sus familias”, concluyó.

Por su parte, Freya Danae Nieves Medina, atleta de paratletismo, agradeció el respaldo de las autoridades estatales y destacó la importancia del equipamiento para el desarrollo competitivo de los deportistas.

“Hoy no solo estamos recibiendo material deportivo; estamos recibiendo las herramientas necesarias para alcanzar nuestras metas más ambiciosas y anheladas. Quienes practicamos el deporte adaptado sabemos que la disciplina, la constancia y el esfuerzo son fundamentales, pero contar con el equipo adecuado para nuestros entrenamientos puede marcar la diferencia entre participar y subir al podio.

“Ese legado de excelencia nos llena de orgullo, pero también de una gran responsabilidad. Por eso hoy puedo decir con plena seguridad que, con este apoyo y con el corazón por delante, las y los paratletas jaliscienses estamos listos para defender nuestra casa”, agregó.

Para finalizar, Luis Fernando Ortega, director general del CODE Jalisco, señaló que durante la actual administración se ha trabajado para fortalecer la estructura del deporte adaptado en la entidad.

“Por ello, durante su gestión hemos trabajado para que todo nuestro equipo de deporte adaptado cuente con un área técnico-metodológica y con entrenadores, al igual que sucede en los deportes convencionales. Este año también, gobernador, participaremos nuevamente en la Paralimpiada Nacional de México. Como ustedes saben, ya tenemos avalada la sede en Jalisco para el segundo semestre del año, y de esta manera seguimos fortaleciendo las historias de éxito que estos jóvenes y sus familias brindan a la sociedad jalisciense”, concluyó.

EL INFORMADOR/ F. RAMÍREZ.

SV