Torito en Guadalajara: ¿Qué puedo hacer para pasar el alcoholímetro?

El programa “Salvando Vidas” es implementado por la Comisaría de la Policía Vial, consiste en incrementar los módulos de alcoholimetría en la ciudad. En la Zona Metropolitana de Guadalaja los módulos comenzarán a partir del 1 de diciembre del 2023 al 6 de enero del 2024.

Este programa tendrá una cobertura de 24 horas, puesto que el mes de diciembre se acerca con múltiples fechas en las que se hace consumo de bebidas alcohólicas. Las autoridades encargadas de realizar la revisión de cuanta cantidad de alcohol, también conocida como “Torito ", implementan esta medida de seguridad con el propósito de reducir los accidentes viales por el consumo de bebidas alcohólicas.



Sin embargo, en caso de sobrepasar las pruebas del alcoholímetro tendrá como consecuencia que pagar una multa de una gran cantidad de dinero, en casos extremos existe la posibilidad de la eliminación de su licencia de conducir.

¿Existe una forma de pasar el Torito?

Hay una cantidad enorme de mitos urbanos que hablan de cómo es posible evitar el Torito, sin embargo, tenemos una lamentable noticia, evadir el alcoholímetro te resultará imposible si has ingerido bebidas alcohólicas. La Secretaría de Seguridad del Estado informa que los equipos con los que realizan el operativo están completamente calibrados y detectan de inmediato si una persona ha ingerido alcohol.



Es por eso que si pretendes consumir alcohol no manejes, pues te será imposible evitar aparecer en las pruebas si lo has consumido, por lo tanto si no deseas ser multado por las autoridades por una gran suma de dinero no manejes si tomas bebidas alcohólicas, recuerda que tu seguridad y bienestar es primero.

