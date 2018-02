Tonatiuh, invitado por Alfaro, acepta liderar plurinominales de MC

El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, agradeció y aceptó la invitación para participar como candidato a diputado federal por la primera circunscripción plurinominal bajo la postulación del Partido Movimiento Ciudadano (MC).

"No es el puesto o el tamaño del puesto, sino la idea y propósito de transformación nacional el principal aspecto que me convenció, y por supuesto que considero una deferencia el que se me esté proponiendo para encabezar la circunscripción", enfatizó.

Bravo Padilla mencionó que hace algunas semanas recibió por escrito la propuesta. "Esta invitación me la hizo Enrique Alfaro y él la llevó a la Coalición, se procesó y así me ha sido comunicada".

Sobre la relación entre Raúl Padilla y Enrique Alfaro, Tonatiuh Bravo dijo que ellos no tenían problema sino diferencias entre varios temas, por lo que su próximo puesto no se delimita exclusivamente a un acuerdo entre las dos personas.

"Pero tengo la certeza de que debieron mantener una comunicación. Le puedo decir que en lo que a mi persona toca esa comunicación la he mantenido, hay que recordar que cuando fui representante estudiantil, el papá de Enrique Alfaro era el rector, y que desde ese entonces tengo la fortuna de tratar y conocer a su familia".

En rueda de prensa informó que el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) debe realizarse entre el 11 y el 29 de marzo, por lo que próximamente definirá la fecha en la que saldrá de la universidad, además de que deberá pedirle al Consejo General Universitario (CGU) autorización para separarse del cargo.

El líder académico explicó que este 22 de febrero habrá sesión del CGU pero deberá trabajar más días en su planteamiento, por lo que la petición será en las próximas semanas. "Continuaré con la agenda hasta que estos procedimientos tengan su cumplimiento y podamos dar paso adelante".

Bravo Padilla agregó que no tendría injerencia sobre la elección del rector sustituto. "Es el Consejo General Universitario el que decide. Lo único mío que contará es una opinión respecto a las personas".

Acerca de posible acarreo de estudiantes para apoyo a Movimiento Ciudadano, el rector asevero que redoblarán las disposiciones para que no ocurra. "Reforzaremos el que todo el mundo cumplamos, a través de un comunicado, salón por salón".

EL DATO

Tonatiuh Bravo Padilla se desempeñó como diputado federal en dos legislaturas (1994-1997 y 2006-2009). Como rector de la Universidad de Guadalajara destacó que en cinco años aumentó de 44 mil 517 estudiantes en matrícula y la diversificación de carreras.

LS