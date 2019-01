Todas las escuelas “a tiempo completo”, compromiso de Alfaro

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció que en este año invertirán 200 millones de pesos en la operación de 50 escuelas de educación básica a tiempo completo, y el objetivo para el cierre de su sexenio será que la totalidad de planteles educativas (más de 13 mil) funcionen mediante esta modalidad.

“En las escuelas de Jalisco vamos a dar de comer a los alumnos, con una alimentación de calidad para trabajar en temas de nutrición y combate a la obesidad infantil; y los vamos a tener en la escuela unas horas más, para asignarles tres materias que han quedado marginadas en nuestro sistema educativo: acceso a la cultura, activación física y formación cívica”, detalló el gobernador, quien visitó este viernes los municipios de Etzatlán y Teuchitlán.

Alfaro reiteró que los maestros de Jalisco seguirán siendo evaluados para que ofrezcan educación de calidad, y adelantó que tendrán herramientas para volverse a evaluar en caso de no pasar las pruebas, con el propósito de mejorar su trabajo y evitar despidos.

“Va a haber evaluación en Jalisco, pero eso no significa persecución, significa que primero debe de haber capacitación, que debemos darles a los maestros los elementos para que puedan ser evaluados, y si algún maestro no acredita la evaluación, no correrlo sino prepararlo y darle la oportunidad para que vuelva a evaluarse”, declaró el ejecutivo estatal.

Estas declaraciones se suscitan en un contexto donde el actual gobierno federal ha anunciado la derogación de la reforma educativa, y la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), esta última decisión criticada por diversos actores sociales a nivel nacional.

La Reforma Educativa aprobada por la anterior administración federal (2012-2018) fue sólo una reforma administrativa para culpar a los maestros del atraso educativo en México, criticó Alfaro. “La nueva reforma se hará de la mano con los maestros, no en contra de los maestros”.

El gobernador dijo que el primer requisito para mejorar la educación en Jalisco es tener instalaciones de calidad, y aseguró que se destinará presupuesto a la mejora de planteles educativos en toda la entidad.

Durante su visita a Etzatlán, el gobierno estatal se comprometió a invertir cinco millones de pesos en rehabilitar la escuela primaria Manuel López Cotilla de esa localidad, así como la remodelación de un centro de salud con costo final de 4.5 millones de pesos.

También se anunció un plan de fortalecimiento medioambiental para la Región Valles, en el que se invertirán 9.85 millones de pesos durante 2019 en acciones de conservación de la naturaleza, beneficiando a 371 mil personas de municipios como El Arenal, Magdalena, Teuchitlán, Ahualulco de Mercado, Hostotipaquillo y Tala, entre otros.

NM