Tlaquepaque se unirá a la Policía Metropolitana

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a través de sus redes sociales, dio a conocer que se llegó a un acuerdo para que Tlaquepaque se integre a la Policía Metropolitana.

“Me da mucho gusto que, después de aclarar dudas y analizar mejoras, hayamos encontrado una propuesta más sólida y un acuerdo para construir la Policía Metropolitana”, escribió el mandatario.

También precisó que el martes se darán a conocer ajustes a este modelo que fue aceptado por los munícipes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por su parte, María Elena Limón, presidenta municipal de Tlaquepaque, publicó que “la comunicación y el respeto son las mejores vías para llegar a acuerdos que beneficien a la población y protejan su patrimonio”.

A finales de julio, el acuerdo para la creación de este nuevo órgano público descentralizado se firmó sin la presidenta municipal María Elena Limón. La edil señalaba que no se sumó entonces al proyecto debido a que no veía necesaria la creación de un OPD, además de que en el convenio no se detallaban las aportaciones de las partes; no partía de un diagnóstico claro y tampoco de un diseño de seguridad con bases sólidas.

LS