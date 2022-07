Rubén Ortega Montes miembro del observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, aseguró que el multihomicidio de cinco hombres y una mujer en la colonia La Cofradía en Tlaquepaque, podría tratarse de una venganza de grupos delincuenciales o ajuste de cuentas.

“Si fueron recluidos por familiares o por personas ajenas a los anexos y quedaron con algunas deudas ante esos grupos criminales y pueden entrar a una cuestión de venganza; también otro factor es el hecho de que ahí los tienes recluidos y pudieran ser parte de los que serían los contras y estando en un corralito son más vulnerables”, comentó el especialista en temas de seguridad.

Ortega Montes aseguró que ante este tipo de hechos es notable la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía de la Zona Metropolitana de Guadalajara aunque el Gobierno del Estado trate de maquillar los sucesos violentos.

“Es un hecho totalmente terrible, terrorífico, ya que los grupos delictivos pueden andar sin preocupación en la Zona Metropolitana en vehículos y llegar de esta forma asaltar un anexo de rehabilitación de personas con problemas de drogadicción y entrar porque no pagan ninguna seguridad privada”.

Dijo que esto demuestra que “la cuestión de inseguridad en Guadalajara tiene fundamentos, tiene hechos, está constatada y contrario a las estadísticas que pone en su celular el gobernador la realidad lo rebasa siempre con los hechos”.

El experto consideró que tanto el gobierno municipal, a cargo de Citlalli Amaya y el estatal, ambos de MC, no han sabido controlar situaciones de inseguridad y no hay estrategias preventivas, que se deslindan diciendo que no tenía permiso, y al final de cuenta estaban operando.

“Nos da el panorama de que en Jalisco Movimiento Ciudadano no sabe gobernar, no sabe que está pasando, no tienen inteligencia, les agarra todo de sorpresa, no saben si un lugar tiene permiso”.

Lamentó que no se apoye con seguridad o revisando los permisos de salubridad.