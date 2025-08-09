El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden secreta que autoriza al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra cárteles del narcotráfico en América Latina, informó The New York Times. La medida, considerada la más agresiva de su Administración en este ámbito, permitiría operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero, amparadas en la reciente designación de estas organizaciones como grupos terroristas.

La lista incluye a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Noreste, Carteles Unidos, Nueva Familia Mexicana, además de la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha.

Cuestionado en la Casa Blanca, Trump defendió la iniciativa: “América Latina tiene muchos cárteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo. No lo hemos hecho durante cuatro años”. Reconoció que se trata de “un juego difícil”, pero insistió en que su prioridad es salvaguardar a Estados Unidos.

Según la fuente, el alto mando militar ya elabora planes para implementar la orden, aunque existen dudas legales sobre posibles operaciones sin autorización del Congreso y sobre el uso de fuerza letal contra personas que no representen una amenaza inminente.

En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su disposición a cooperar en materia de seguridad con Estados Unidos, pero subrayó que no permitirá la intervención de tropas extranjeras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que “México no aceptará la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio” y recordó que la colaboración bilateral se basa en respeto mutuo, igualdad soberana y cooperación sin subordinación.

“El combate a las adicciones y a la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y armas debe atenderse por cada país en su propio territorio”, indicó la Cancillería, que reiteró su compromiso con una estrategia de seguridad enfocada en atender las causas estructurales de la violencia y garantizar cero impunidad.

CT