El Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles es un pretexto para conocer el estado de Jalisco a través de sus bebidas. Las Rutas del Tequila y la Raicilla son una inmersión por nuestros valles; por sus destilerías y sus campos, por su gente, el alma viva de quienes hacen posible el ardor líquido de las bebidas que nos dan carácter e identidad.

Tequila es mucho más que su cabecera municipal: es un núcleo que comprende distintos pueblos, historia y tradición; la ruta de la raicilla es, a su vez, una excursión por nuestras sierras que desembocan en la costa de Puerto Vallarta. La raicilla registró un crecimiento con un aumento del 307% en 2024, lo que da testimonio de su popularidad creciente a nivel nacional e internacional.

Aunque las actividades se concentran en estos dos polos turísticos, hay otras rutas inexploradas, como la de Los Altos, donde también se produce tequila, y la del Vino, en Chapala, que aunque apenas está naciendo, se perfila hacia 2027, cuando Jalisco sea sede del Concurso Bruselas de Vino, como otro reflector internacional que colocará a Jalisco en los ojos del mundo.

Jalisco es tequila, sí, pero también es mucho más que eso. Es raicilla, es vino, es sabor, historia y costumbre. Piérdete en los valles de la región de Tequila y en las mesetas de horizontes infinitos de Los Altos de Jalisco, adéntrate en las cumbres nubladas y en los pueblos de las sierras donde la raicilla se produce, degústala en los mares de Puerto Vallarta; navega en las orillas floridas de la Ribera de Chapala entre cuyas laderas de cerros la vid hace que nazca el vino. Sabores y experiencias inigualables, por medio de la bebida, que vuelven único nuestro estado.

