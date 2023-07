Vecinos de la Colonia La Duraznera, en Tlaquepaque, se manifestaron ayer para exigir apoyo del Ayuntamiento en la reposición de enseres que perdieron durante la tormenta del pasado viernes y para detener los trabajos que, según afirmaron, recrudecieron las inundaciones. Las autoridades indicaron que son al menos 30 fincas dañadas.

La protesta reunió a unas 50 personas. Una de las quejosas, Ana Rosa Rodríguez, acusó que las anegaciones se acrecentaron a partir de construcciones irregulares que restaron capacidad al vaso regulador de Las Pintas, así como obras que afectaron cuencas y arroyos, lo que provoca su desbordamiento.

“Están entre Tlaquepaque y El Salto, también en Carretera a Chapala. Todas esas obras que se hicieron nos dejaron un canalito y no nos sirve de nada. El canal lo tenía desde la calle Fraile hacia Las Pintas y ahora está tapado. Gracias a la obra del Peribús y todas sus bardas, el canal llega y desemboca en la calle Evangelio. No es posible que las autoridades no vean eso”, dijo.

Mientras se realizaba el reclamo, personal del Gobierno de Tlaquepaque censaba las casas siniestradas y aseguró que se presta apoyo a los damnificados.

El comandante de Protección Civil de Tlaquepaque, Jaime Manzano, explicó que las inundaciones se presentaron porque el agua reconoció su cauce y fue una tormenta muy intensa la del viernes. La colonia, ubicada en Periférico y Carretera a Chapala, nació en asentamientos irregulares y está rodeada por arroyos.

CT