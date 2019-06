Temen que futbolista evada la justicia tras muerte de pareja

“Esta situación de que haya sido una persona famosa nos favorece y nos desgracia, porque nos ayudó a que la historia tuviera más impacto, pero nos desgracia porque con las posibilidades que este sujeto tiene, cualquier fianza le queda chiquita, es injusto”, advirtió Haydé Hernández, una de las familiares de Alejandro y María Fernanda, quienes murieron este domingo cuando los embistió el futbolista Joao “N” en su auto.

La familia teme que por ser un sujeto influyente y de poder económico, la justicia no actúe sobre esta persona, quien se presume incurrió en homicidio culposo con los agravantes de conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

“Queremos generar una respuesta del gobierno y las autoridades, nos informaron que los abogados que tiene este sujeto están pesados y están armando un plan”

Las demandas de la familia son que no se permita que Joao “N” salga del país, pues si paga una fianza para enfrentar su proceso en libertad puede salir del país y evadir la acción de la justicia. Exigen que cuando menos le quiten el pasaporte para que enfrente las consecuencias.

Alejandro y María Fernanda contrajeron matrimonio civil la tarde del viernes y el sábado tuvo lugar su ceremonia religiosa. “Era el día de su boda, estaban disfrutando el momento, estaban felices”, relató Haydé.

La fiesta estaba planeada para el domingo, así que Alejandro y María Fernanda se quedaron en la casa de una tía en la colonia Moctezuma. La mañana del domingo ambos salieron temprano para llegar a la cita de maquillaje de ella. “Él la estaba llevando, y no habían pasado ni dos cuadras de la casa de mi tía cuando los sorprendió el accidente y perdieron la vida”.

La familia no se percató del hecho, ocurrido en Tepeyac y Playa de Hornos, sino hasta que la maquillista contactó a los padres de María Fernanda después de que no llegaron a la cita.

“Se comunica con los papás de Fer y ellos se comunican con mis tíos, mis tíos no logran contactarlos porque no responden las llamadas y mi tío decide salir a ver cuál era la ruta que habían tomado. No pasa ni dos cuadras cuando los encuentra en el accidente”.

Aunque el hombre reconoció las placas del auto, ya no tuvo la fuerza para reconocer a los cuerpos de Alejandro y María Fernanda, por lo que llamó al hermano de Haydé para que él fuera el que lo hiciera.

“Mi hermano es quien llega y hace el reconocimiento. Se comunica conmigo unos minutos después y nos avisa. La reacción es muy explosiva porque si hubiera sido un familiar enfermo, pues te preparas, pero una situación así, donde es completamente inesperado y en el día de la boda, ¿cómo puedes reaccionar?”.

El conductor del auto Ford Mustang ya no se encontraba en el lugar del accidente, pero les informaron los testigos que conducía en tal estado de ebriedad que ni siquiera pudo escapar.

“Estaba tan borracho que no podía ni moverse ni hablar, no tanto por el accidente sino como venía”. Los paramédicos lo trasladaron a la Cruz Verde Las Águilas, donde quedó detenido.

Incluso, la familia se enteró a través de las redes sociales que el conductor, Joan “N”, era un futbolista del equipo español del Sevilla.

“Ya no podemos regresarle su hijo a mis tíos ni su padre a mis sobrinos, mínimo que se haga justicia por nosotros, por los que vienen detrás y por los que vienen después. ¿Cuántos casos como estos no quedan impunes?”.

