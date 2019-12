Tapatíos se suman a marchas "antiAMLO"

Grupos de ciudadanos jaliscienses se sumaron a las distintas marchas de protesta que se efectuaron en el país por el primer año del Presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador.

En Guadalajara el contingente se dio cita en el Parque de la Revolución, para avanzar por Avenida Federalismo, Hidalgo y Colón hasta Plaza Universidad donde se desarrolló un mitin.

Durante su recorrido lanzaron distintas consignas en contra de las acciones que ha implementado el Gobierno federal como la creación de la Guardia Nacional.

Entre los asistentes a la marcha se encontraba el ex candidato al Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez quien expresó: "Me sumo como un ciudadano más para protestar contra un Presidente que llegó respaldado por la ciudadanía, pero que a un año de gestión no ha cumplido con sus promesas, estamos a tiempo de rectificar el camino. En el ámbito jalisciense se va un poco mejor, somos líderes en algunos sectores y eso ayuda".

Durante el mitín los oradores señalaron la falta de seguridad en la que se encuentra el país, pusieron como ejemplo la fallida estrategia y coordinación en el operativo en Sinaloa para capturar a Ovidio Guzmán.

Pablo Medina Magallanes, integrante del colectivo XiudadanosMx, señaló que salen a las calles de la ciudad para exigir al Presidente mayor seguridad.

"Consideramos que a un año Gobierno en todo ha fallado, no hay una agenda y sus acciones están encaminadas a tener un control de las instituciones. Pero lo más grave es la situación de inseguridad que vive el país", dijo Medina Magallanes añadió que seguirán con el movimiento y convocando a futuras marchas.

