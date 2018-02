Tapatíos perciben sismo esta mañana

Esta mañana, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara percibieron un sismo alrededor de las 08:05 horas, sin que hasta el momento se cuente con información oficial sobre afectaciones.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo tuvo una magnitud de 6.0 y se localizó a 65 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. Precisó que el movimiento telúrico se registró en las coordenadas 18.76 grados latitud norte, -104.93, longitud oeste y a 16 kilómetros de profundidad.

Minutos más tarde, el organismo actualizó la información y difundió que el sismo tuvo una magnitud de 5.9 y mantuvo su ubicación.

SISMO Magnitud 6.0 Loc 65 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 09/02/18 08:05:46 Lat 18.76 Lon -104.93 Pf 16 km pic.twitter.com/DA0GG0gTNY — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 9 de febrero de 2018

Anteriormente, a las 07:56, el organismo ya registraba un movimiento en el mismo punto, pero con una intensidad de 4.5 grados.

De acuerdo al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. el sismo de este 9 de febrero activó nueve estaciones sismo sensoras, aunque no ameritó aviso de alerta en la Ciudad de México.

Edificios del Centro tapatío y de algunas escuelas fueron evacuadas por las personas, sin mayores complicaciones.

Algunos empleados desalojaron el Congreso del Estado. EL INFORMADOR

El Ayuntamiento de Guadalajara comunicó que luego del sismo, personal de Protección Civil y Bomberos del municipio inició sus recorridos por la ciudad y en edificios públicos sin que se tuvieran reportes de daños.

La sede del Ayuntamiento de Zapopan también fue evacuada por algunas personas. ESPECIAL / Comunicación Social de Zapopan

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) confirmó que -hasta el momento- no se reportan afectaciones en el Estado luego de los dos sismos ocurridos esta mañana.

Protección Civil aseguró que continuarán con el monitoreo para descartar daños.

#JaliscoPrevenido Al momento NO se reportan afectaciones en nuestro Estado a causa de los dos #sismos ocurridos cerca de las 8:00 horas. Continuamos con el monitoreo para descartar daños #SoyPCJalisco @GobiernoJalisco — Protección Civil JAL (@PCJalisco) 9 de febrero de 2018

Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó que se activaron los protocolos por los sismos y compartió, a través de su cuenta en Twitter, una serie de recomendaciones para la población sobre lo que debe hacer después de un sismo: como no utilizar elevadores, no propagar rumores y no posar cables, entre otros.

En Colima, Protección Civil aseguró que no se registraron afectaciones.

