Tapalpa: Picadura de abejas en "Las Piedrotas" deja como saldo 15 personas lesionadas

Un enjambre de abejas sorprendió esta tarde a varios turistas que visitaban la atracción de "Las Piedrotas" en el municipio de Tapalpa, situación que dejó como saldo un total de 15 personas lesionadas.

Así lo confirmó el ayuntamiento de Tapalpa a través de sus redes sociales, mismo que, afirmó todos los heridos se encuentran fuera de peligro.

Nueve de los lesionados fueron trasladados y atendidos en el hospital comunitario de Tapalpa. Una persona fue trasladada a la ciudad de Guadalajara por medios privados y otro a Ciudad Guzmán en un hospital público para recibir atención adicional, señaló el ayuntamiento.

El resto, dijo, fue atendido por los servicios médicos municipales.

Trascendió que debido a la situación, una persona cayó desde lo alto de una "piedrota", pero la alcaldía de Tapalpa no dio más detalles al respecto.

"Agradecemos a todos los que participaron en la atención y respuesta a esta emergencia. La salud y bienestar de nuestros ciudadanos es lo más importante", finalizó el ayuntamiento.

CT