Será el próximo sábado cuando sea inaugurado el nuevo Hospital Comunitario de Tapalpa, el cual estaba proyectado para ser entregado en 2021, sin embargo, la pandemia ocasionó que se aplazara la obra. Al respecto, el alcalde de Tapalpa, Antonio Zamora, se dijo gustoso de que este proyecto sea una realidad, pues señaló, era un pendiente en materia de salud que tenía la región.

“Tapalpa como destino turístico donde se practican numerosas actividades y deportes las cuales son un riesgo para las personas quienes las practican dado la naturaleza de dichos deportes, era fundamental constar con un hospital donde se pudieran atender estas emergencias y se pudiera contar con diversas actividades era una necesidad apremiante para el destino turístico y la población del municipio”, expresó el munícipe.

Actualmente, dijo, Tapalpa tiene una población de aproximadamente 21 mil habitantes dispersos no solo en la cabecera, sino también en 32 comunidades rurales, sin dejar de lado la población flotante que les visita semana con semana. El nosocomio, añadió, también podría beneficiar por su cercanía a los municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán y San Gabriel.

Por ello es que desde hace algunas administraciones se había estado solicitando apoyo al Gobierno de Jalisco para la construcción de este nuevo nosocomio, por lo cual agradeció que se hubiera volteado a ver al municipio para seguir impulsando la agenda de salud en la Entidad.

“Hasta ahora teníamos que recurrir a atención médica de primer nivel hasta el municipio de Sayula y de ahí hasta Zapotlán, lo que incluso llegó a representar pérdidas de vidas en los trayectos por no tener atención inmediata y de estabilización”, lamentó el munícipe.

El alcalde recordó que para poder llevar a cabo este Hospital el ayuntamiento donó a la Secretaría de Salud el terreno donde hoy ya se encuentra el nuevo nosocomio, su extensión abarca poco más de dos mil 300 metros cuadrados.

Ahí, añadió el munícipe, se tendrán especialidades como traumatología, ginecología, pediatría, anestesiología y medicina interna, sin dejar de lado el que se ofrecerá consulta externa en medicina general, Tococirugía, y otros servicios de hospitalización, solo por mencionar algunos.

“Está equipado con lo mejor y las instalaciones son de un hospital que no le pide nada a un privado. Me siento muy contento con el logro y agradecido con el compromiso del gobierno estatal para que este sueño, que es un sueño hecho realidad, no como alcalde, sino como residente de Tapalpa, por el poder contar ahora con esta infraestructura en materia de salud”, finalizó el munícipe.

