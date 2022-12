A partir del 15 de enero entra en vigor el decreto del Ejecutivo Federal que ya se encuentra en el Diario Oficial de la Federación que prohíbe completamente la exhibición de cigarros en todas las tiendas de México, y en un recorrido de EL INFORMADOR por diferentes negocios se constató que aun los dependientes y dueños desconocen esta nueva disposición.

Este decreto reforma el Reglamento de la Ley General de Control del Tabaco, y ahora se impedirá la exhibición de estos productos, mientras que solo se permitirá que las tiendas desplieguen una lista para consulta con las marcas y precios disponibles.

El Artículo 50 Bis específica: "En los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibición directa o indirecta de dichos productos".

Y también agrega: "Para la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas", agrega.

Claudia, la propietaria de una tienda ubicada en la calle Acuario a su cruce con Libra en la colonia Juan Manuel Vallarta en Zapopan, detalló que aún no les han informado nada al respecto de esta disposición.

"No nos han dicho nada, pero todavía les queda tiempo, normalmente nos avisan una semana antes, para estar al pendiente de esa nueva disposición", dijo.

Blanca, empleada de una cadena comercial de abarrotes ubicada en avenida Abedules en la colonia Los Pinos en Zapopan, dijo desconocer de esta reforma en la ley, y espera que en los próximos días les notifiquen.

"Ya cuando nos avisen creo que nos los van a retirar, no nos han dicho nada aún, creo que nos tiene que llegar un comunicado", explicó.

Por su parte Juanita, colaboradora de una tienda de conveniencia ubicada en avenida México y Leñadores en la colonia Vallarta San Jorge en Guadalajara dijo que hace unos días trabajadores de una tabacalera les dijeron sobre el decreto, pero nada oficial hasta el momento.

"Se supone que ya no tenemos que mostrarlos, que les dijeron eso, pero que nada seguro, a ver, no tenemos tanta información, no es que se necesita que estén exhibidos, ya la gente sabe a lo que viene, hace como tres o cuatro días que nos dijo la de la tabacalera", detalló.

Guillermina Valadez, trabajadora en una miscelánea ubicada enfrente del Parque de las Estrellas en Jardines del Bosque en Guadalajara, tampoco conocía sobre esta ley, lo tienen debajo del mostrador y tampoco por la reforma se pueden colocar ahí.

"No nos han avisado nada, y de las tabacaleras, nosotros los tenemos abajo, pero la gente si los alcanza a ver", manifestó.

Sanciones

De momento no se ha establecido claramente el costo de la multa, el mismo decreto publicado solo explica que cuando se detecten irregularidades que a su juicio constituyan violaciones a dichas disposiciones se notificará a las autoridades sanitarias competentes, para que estas en el ámbito de su competencia apliquen las sanciones correspondientes.

