Sufren falta de medicina; IMSS garantiza abasto

Para poder comprar su medicamento contra la hipertensión, Mario se vio obligado a empeñar su celular, pues en la clínica 181 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace tres meses que no hay y ya gastó dos mil 050 pesos.

“Nos dicen que hay desabasto nacional, que no hay medicamento y que se van a tardar un poco más porque, por la pandemia, no están trabajando a 100 por ciento”, lamentó.

No es el único. En la número 46, a María Velasco, quien fue trasplantada de riñón hace cuatro años, le ocurre que desde enero a veces no le dan su medicamento inmunosupresor. Incluso le pidieron anotarse en una lista de espera porque había poco.

“Es la primera vez que lo compro y no me ha afectado económicamente porque ahorita hay manera: Entre mis papás, mi esposo y mi trabajo juntamos el dinero, pero hay otros que no tienen ese apoyo y cuesta mil 800 pesos”.

Sin ese medicamento, su nuevo órgano se vería afectado e incluso podría perderlo. “Me volvería a hinchar y tendría que volver a ese protocolo. Duré tres años para que me trasplantaran; es bien pesado”.

Ante esa situación, la delegación Jalisco del IMSS afirmó que, en el caso del ácido micofenólico, empleado para preservar la funcionalidad de órganos trasplantados, ya se consolidó una entrega y los fármacos se distribuyen en los hospitales. Incluso se han hecho compras por paciente específico en tanto arriba el embarque y se lleva un registro de los pacientes trasplantados, con quienes “se mantiene una comunicación estrecha”.

En las clínicas 110 y 93 tampoco han surtido recetas completas de medicamentos para padecimientos como diabetes e hipertensión. “Desde diciembre iba y me decían que no había. Volvía y que la receta ya había caducado. Cuando fui a mi cita me dijeron que todavía no había”, lamentó Jesús, un derechohabiente.

En ese sentido, el IMSS señaló que trabaja permanentemente para surtir medicinas y mantener su abasto continuo. Agregó que la derechohabiencia puede pedir informes puntuales en los módulos de Atención y Orientación de cada unidad de medicina familiar y hospitales, y en el correo: atencionaldh.jalisco@imss.gob.mx.