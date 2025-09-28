Policías de Guadalajara detienen a 225 personas en una semana

Elementos de la Comisaría de Guadalajara detuvieron a 225 personas por diversos delitos y faltas administrativas del 22 al 27 de septiembre, además de que aseguraron 12 vehículos y recuperaron 11 motocicletas.

Del total de detenidos, 161 corresponden a faltas administrativas, 56 a delitos del fuero común y ocho al fuero federal. También se aseguraron 905 gramos de presunta marihuana, 265 de droga sintética, 35 pastillas y 21 cartuchos.

En cuanto a faltas administrativas, la Comisaría tapatía destacó la detención de una mujer el pasado 24 de septiembre cuando arrojaba residuos a la vía pública en calles de la colonia Lomas del Paraíso. Se presume que podría estar relacionada con un video que circuló en redes sociales donde se observa a una pareja arrojar basura a la calle desde una camioneta color rojo en la misma colonia.

En tanto, de los detenidos por delitos del fuero común y federal, elementos de la policía municipal detuvieron hoy a Kevin Antonio ‘N’ de 30 años en el cruce de calle Volcán Misti y Calzada Independencia, en la colonia Huentitán el Bajo, luego de que intentó robar a un conductor de plataforma. Mientras tanto, el pasado 26 de septiembre, en la colonia Santa Tere, Zurem ‘N’ y Axel Gael ‘N’ de 20 y 18 años, respectivamente, fueron capturados por portar un arma de fuego hechiza o de fabricación artesanal tipo pluma con nueve cartuchos útiles aparentemente calibre .22 milímetros, cerca de 33 pastillas de presunto Clonazepam y una pipa de cristal.

En esta semana también se detuvo a Mayela Rubí ‘N’ de 19 años, quien transportaba a bordo de una motocicleta un cría de cocodrilo sin documentos en calles de la colonia Artesanos, mientras que ayer guardabosques adscritos a la Comisaría rescataron un ave zopilote en la colonia Chapalita Vallarta.

