Sobrevive al COVID-19 tras los peores 20 días de su vida

Víctor Reyes Rosas, de 53 años, trabaja como guardia de seguridad. El 15 de diciembre pasado fue diagnosticado con COVID-19, sin embargo, con el paso de los días comenzó a empeorar, por lo que su familia decidió rentar un tanque de oxígeno que usó durante 20 días para respirar mientras luchaba por su vida.

Los días fueron pasando y Víctor no mejoraba, llegando al punto que, durante la Nochebuena, decidió que era momento de pedir ayuda porque su familia temía que dejara de respirar a causa del virus.

Optó por la medicina alternativa ante el miedo por la saturación de hospitales en ese momento. Fue así que por medio de su patrón contactó al médico Alfredo Arias para que lo tratara con homeopatía.

“Tuve que dejar de trabajar porque ya no podía moverme. Me empezó la tos muy fuerte y tuvieron que encamarme. Solo quería estar acostado o dormido. Posteriormente vino el oxígeno en casa, afortunadamente no había todavía tanta demanda y pudimos conseguirlo. El 24 de diciembre contactamos al doctor Arias, yo ya estaba muy grave, creí que iba a fallecer, pero el doctor me suministró el medicamento homeopático Espvid 19 y en dos días empecé a mejorar la saturación y empezó a disminuir la tos”, aseguró Víctor.

Para el 19 de enero y luego de continuar tomando el tratamiento, Víctor fue dado de alta con secuelas como agitación los primeros días, sin embargo, dijo, a los dos meses ya no había secuelas.

Según explicó Alfredo Arias, médico cirujano con especialidad en homeopatía, el medicamento está basado en estudios relacionados con los medicamentos aplicados a personas que contrajeron la gripe española entre 1918 y 1920.

Aseguró que al ver la efectividad en alrededor de dos mil pacientes con una mejoría del 98%, acompañados de medicina alopática y acompañamiento de oxígeno en aquellos que lo requerían, empresarios de Jalisco impulsan este tratamiento médico a pacientes de COVID-19 por medio del proyecto “Jalisco Saludable”.

“Es a través de esta organización sin fines de lucro que podemos dar capacitación, información y apoyo a la gente que nos lo pida para hacer homeoprofiláxis en la población y dar atención temprana para tratar de salvar a los más pacientes en fases graves que podamos”, finalizó.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.