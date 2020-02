Sin freno, pago de bono de retiro a magistrados: se lo dan a 7 en 2019

A pesar de que uno de los propósitos de la reforma al Poder Judicial era eliminar el haber de retiro (un súper bono que equivale a 12 meses de salario íntegro más 14 días por año laborado), en 2019 se entregó a juzgadores que recurrieron al amparo.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) indicó, como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, que el año pasado desembolsó más de 28 millones de pesos para dar la polémica prestación a siete magistrados retirados.

Carlos Raúl Acosta Cordero y Gilberto Ernesto Garabito García obtuvieron el monto más alto: cada uno se llevó 5.4 millones de pesos.

Los otros fueron Guillermo Guerrero Franco (cuatro millones 030 mil pesos), Jesús Francisco Ramírez Estrada (cuatro millones 309 mil pesos), Bonifacio Padilla González (cuatro millones 294 mil pesos), Juan José Rodríguez López (cuatro millones 266 mil pesos) y Hugo Olvera Colunga (480 mil pesos).

Sin embargo, están pendientes 13 erogaciones para el mismo número de retirados.

Para cubrirlas se necesitan más de 60 millones que todavía no están presupuestados.

El magistrado presidente del STJE, Ricardo Suro Esteves, confirmó que no cuentan con una partida especial para pagarlas.

“No ha habido partidas especiales para el tema de haber de retiro. Lo hemos hecho como en los últimos años, con recursos propios. Al final de cuentas se están pagando. Cada vez se están concediendo más amparos y tenemos la obligación de pagar de recursos propios del Tribunal”, dijo Suro Esteves.

Los magistrados del STJE nombrados después de la reforma, aprobada en septiembre del año anterior, no podrán percibir dicho dinero.

En el caso de los jueces, conservaron el beneficio como una indemnización. El monto para ellos será de seis meses de sueldo más 14 días por año laborado.

Siete salas del Supremo Tribunal de Justicia operan incompletas

El Poder Judicial de Jalisco cumple un año sin contar con toda su plantilla laboral; Jueces tienen trabajo “doble” para evitar el rezago de los asuntos, refiere Ricardo Suro

El pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) cumplió un año con plantilla incompleta, luego del retiro anticipado de magistrados que dejaron sus lugares en medio de la discusión de las reformas impulsadas para aplicar evaluaciones a los juzgadores, suprimir el haber de retiro, que reciben al jubilarse, y cambiar el mecanismo para designarlos.

Actualmente permanecen incompletas siete de las 11 salas especializadas del STJE.

En el caso de la sexta sala en materia penal, ésta sólo cuenta con su presidente Manuel Higinio Ramos y le faltan los dos integrantes.

El magistrado Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal, informó que hay juzgadores que tienen meses “dobleteando” porque tienen que trabajar en dos salas para evitar que los asuntos se rezaguen. Calificó como urgente que se concreten los nombramientos pendientes, a los que ya les aplicarán las nuevas reglas que incluyen presentar pruebas de control de confianza.

“Sí urge la designación de esos magistrados. Si se sigue el marco normativo como está actualmente va a tardar aún meses. Si hay adecuaciones legislativas se puede apurar el proceso y en un mes poder tenerlos”, explicó

Suro Esteves reconoció que la carga de trabajo en el STJE se acentuó por la falta de magistrados, pero negó que haya rezagos significativos.

“En cualquier momento un magistrado puede decidir no continuar en dos salas y el pleno tiene que designar a otro magistrado. No ha sucedido todavía, hasta ahora todos los magistrados han mostrado bastante voluntad. No hay rezago, a lo mejor en algunas salas los temas no salen tan rápido como deberían de salir o como avanzan en las salas que están completas, pero la impartición de justicia no se ha detenido”, comentó.

Desde antes de que se aprobara la reforma constitucional en la materia, algunos magistrados decidieron dejar sus cargos.

Dan largas a evaluaciones de los magistrados y jueces

Aunque uno de los propósitos de la reforma al Poder Judicial del Estado, aprobada el año pasado, era evaluar a magistrados y jueces, aún no hay fecha ni plazos para que eso se pueda concretar.

El Centro de Evaluación de Control y Confianza del Poder Judicial, que se creó para encargarse de las evaluaciones a juzgadores, sigue acéfalo, sin estructura o presupuesto para operar.

Está pendiente que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) presente al Congreso local una nueva terna de aspirantes a dirigir el Centro, luego de que en diciembre pasado los diputados rechazaron la primera propuesta.

Fueron postulados para dirigir el centro el ex fiscal central Fausto Mancilla Martínez; el académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Héctor Eladio Hermosillo Allende, y el magistrado federal en retiro Andrés Cruz Martínez.

En caso de que la mayoría de los diputados tampoco avale algún perfil de la segunda terna, el nombramiento será definido vía insaculación (sorteo) entre los seis aspirantes propuestos. El director durará en su cargo cinco años sin derecho a reelección.

También están en proceso más de 20 amparos promovidos por jueces y magistrados que se oponen a que les apliquen las reformas aprobadas. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones.

Ante el retraso en la operación del centro, el diputado Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, propuso que los aspirantes a magistrados puedan ser evaluados por un ente externo para poder destrabar los nombramientos pendientes. La propuesta está por discutirse en comisiones legislativas.

Bonos de haber de retiro pagados

Guillermo Guerrero Franco $4’030,083.75 Jesús Francisco Ramírez Estrada $4’309,142.90 Bonifacio Padilla González $4’294,731.04 Carlos Raúl Acosta Cordero $5’452,311.31 Juan José Rodríguez López $4’266,700.00 Gilberto Ernesto Garabito García $5’428,434.07 Hugo Olvera Colunga $480,928.71 Total pagado: $28’262,331.78

Pagos de haber de retiro pendientes

Gregorio Rodríguez Gutiérrez $4’900,029.16 Ernesto Chavoya Cervantes $5’006,879.93 José Félix Padilla Lozano $4’836,779.13 Héctor Delfino León Garibaldi $4’836,779.13 Salvador Cantero Aguilar $5’975,714.89 Jorge Leonel Sandoval Figueroa $3’764,404.56 Esteban de la Asunción Robles Chávez $6’375,081.98 Ramón Soltero Guzmán $5’790,822.73 Luis Ernesto Camacho Hernández $4’755,426.58 Javier Humberto Orendáin Camacho $5’620,721.93 Sabas Ugarte Parra $3’993,670.85 Celso Rodríguez González $4’659,282.65 José Carlos Herrera Palacios (No se proporcionó el monto, se retiró en fecha posterior a la solicitud) Total adeudado: $60’515,593.52

Usan ahorros en insumos y pagos a personal

Los recursos no ejercidos el año pasado en el rubro de sueldos, obtenidos por el retiro anticipado de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), se emplearon en pagarle a los secretarios de acuerdos que cubren a los juzgadores faltantes, explicó Ricardo Suro Esteves, presidente del Poder Judicial. Sin precisar cifras, afirmó que sí han tenido ahorros.

“Para disminuir la carga de trabajo y ayudar a los magistrados, se crearon espacios de secretarios relatores y un auxiliar por cada magistrado. Lo que se dejó de cobrar se fue en cubrir eso y sí sobró algo, que fue para absorber la disminución que tuvimos el año pasado y este año”, precisó.

En respuesta a una solicitud de información vía Transparencia, el STJE reportó que los fondos presupuestados para sueldos y prestaciones de los magistrados retirados se destinaron a cubrir los sueldos de personal eventual, mantenimiento de los edificios del Tribunal, así como la compra de insumos como papelería para cubrir las necesidades de la institución. La dependencia no desglosó los montos referidos.

Entre sueldo y prestaciones, el ingreso anual bruto por magistrados es de dos millones 977 mil pesos, según el tabulador salarial del STJE.

Cinco juzgadores se retiraron el primer semestre del año pasado, por lo que no ejercieron completamente los fondos destinados a sus percepciones.

Los primeros en retirarse

Abandonan ocho el Poder Judicial

Previo a la nueva reforma judicial, Jorge Leonel Sandoval, Salvador Cantero Aguilar y Esteban de la Asunción Robles Chávez, dejaron sus cargos. Meses después siguieron Ramón Soltero Guzmán, Luis Ernesto Camacho y Javier Humberto Orendain Camacho. Posterior a la aprobación y entrada en vigor de la nueva ley, se fueron Celso Rodríguez González, quien perdió el amparo que lo mantenía en el cargo pese a cumplir sus dos periodos, y José Carlos Herrera, retirado voluntariamente.

CLAVES

Se tendrán que apegar a la reforma

Cambios

La reforma constitucional sobre el Poder Judicial del Estado incluyó eliminar el pago de haber de retiro y suprimió la posibilidad de reelección de magistrados. Tendrán un sólo periodo por 12 años.

Exámenes

La aplicación de evaluaciones será retroactiva y los actuales magistrados tendrán que presentar las evaluaciones.

Plazo

Una vez creado el sistema de evaluación de control de confianza, magistrados y jueces que se encuentran en funciones dispondrán de un plazo máximo de seis meses para acreditar las evaluaciones.

Aptos

Los candidatos a magistrados del STJE deberán presentar las evaluaciones de control de confianza, además de acreditar un examen teórico-práctico elaborado por especialistas e instituciones de educación superior.

Plantean extinción del Consejo de la Judicatura

La discusión de la posible eliminación del Consejo de la Judicatura del Estado podría retomarse, dependiendo de cómo avance la reforma judicial a nivel federal, señaló el presidente de la fracción de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera.

Suprimir el Consejo local ya se debatió en anteriores Legislaturas sin haber prosperado.

“Si a nivel Federal hay una transformación radical, como está esbozándose, es una invitación para que ante la conclusión de los periodos de la mayoría de los consejeros en el mes de junio se pueda evaluar si es necesario que esa institución continúe como está o si debemos transformarla”, sostuvo.

El legislador emecista dijo que el Consejo requiere una reforma y mejorar los perfiles, libres de presiones políticas.

Sobre el retraso en la designación de magistrados del Supremo Tribunal, Caro refirió que también podría aprovecharse para suprimir magistraturas, pues a más de un año de retiro de juzgadores, sus ausencias no han frenado los trabajos del Tribunal.

El magistrado Ricardo Suro rechazó públicamente la idea de suprimir el Consejo de la Judicatura estatal.

JL