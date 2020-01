Sin el Seguro Popular, Ana Delia vende una vaca para pagar parto

La desaparición del Seguro Popular cobra factura. No ha transcurrido ni un mes desde que fue sustituido por el Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi) y los ciudadanos que eran beneficiados por el anterior servicio de salud hoy resienten su ausencia. Tanto, que algunos incluso han tenido que vender sus pertenencias para poder costear las intervenciones médicas que antes eran gratuitas.

Uno de esos casos es el de Ana Delia Cervantes, quien vive en el poblado de La Cañada, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Y desde allí, su familia entera se transportó al Hospital General de Zapopan, conocido también como “El Hospitalito”, para que su nuera diera a luz.

El parto les costó cinco mil 400 pesos. Ana Delia compartió que, para obtener esa suma, la familia entera tuvo que vender una de sus ocho vacas. “Si uno tiene un animal, lo vende y de ahí saca el recurso, pero si no lo tienes…”, dijo.

De un año a otro, el escenario les cambió por completo. En 2019, cuando fue la hija de Ana Delia quien sdio a luz en el mismo nosocomio, no tuvieron que erogar ni un centavo.

Pero no es el único caso. Jacqueline Rodríguez también se encontró con que debe cubrir la cuota de recuperación de cinco mil 400 pesos para el parto de su hija. Dijo que tendrá que empeñar “lo poco de valor” que tiene.

Reduce la atención que daba el Seguro Popular en “El Hospitalito”

Salvador García Uvence, director general del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, informó que las atenciones que se daban como parte del Seguro Popular en el Hospital General de Zapopan, conocido también como “El Hospitalito”, han disminuido después de que desapareció el programa federal.

Informó que, normalmente, 57 de las 60 camas con las que cuenta el nosocomio estaban ocupadas por pacientes. Pero desde que inició el año, el promedio se mantiene en 51 o menos. “Como los procedimientos (que antes eran gratuitos) ya tienen un costo, la gente busca otras opciones”.

También explicó que las consultas externas, las atenciones del área de Ginecología y las urgencias no han mostrado una disminución, pero las que sí han reflejado un “ligero” decremento son intervenciones como las operaciones de hernia, que son las que se programan.

Desde el 1 de enero, con la desaparición del Seguro Popular, en los Servicios Médicos Municipales de Zapopan se dejó de prestar gratuitamente la atención de 74 intervenciones; entre éstas, partos que cuestan desde cuatro mil y hasta cinco mil 400 pesos.

La familia de Ana Delia es una de las que resultó afectada. Se vio obligada a vender una de sus ocho vacas para cubrir la cuota de recuperación por la cesárea que se le practicará a su nuera. Un gasto que no tenía contemplado, pues justo hace un año su hija parió en el mismo lugar y no gastaron un solo peso.

Los Servicios Médicos Municipales de Zapopan se dejó de prestar gratuitamente la atención de 74 intervenciones. EL INFORMADOR/F. Atilano

Entregan propuesta local a AMLO

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que ayer le presentó su propuesta de salud al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante su discurso en el Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, el mandatario dijo que dicha propuesta buscará “una coordinación y no un sometimiento” al sistema de salud planteado por el Gobierno federal.

“Sí está la voluntad para coordinarse con el Gobierno, para hacer mejor el trabajo en materia de salud y en todos los temas. Sometimiento, entrega de nuestro sistema y quebrantar el pacto federal, eso no va a pasar; cuando menos no con el aval de Jalisco”, aseguró.

Añadió que no busca desentenderse del problema de la salud y entregárselo a la Federación, como se ha planteado, sino de trabajar coordinadamente.

“Qué fácil sería para un gobernador decirle al Presidente de México: te entrego nuestro sistema y tú te haces responsable. ¿Dónde van a estar los enfermos que no van a tener atención médica? ¿Van a estar aquí en Jalisco? ¿Y los doctores que no van a tener estabilidad en su puesto de trabajo, aquí en Jalisco? ¿Y los hospitales que van a estar sin equipamiento y medicamento, dónde van a estar?”.

El mandatario estatal recalcó que no hay conflicto con el Presidente, y que si se trata de hacer un esfuerzo para garantizar la gratuidad del sistema de salud, contará con Jalisco. “Pero para hipotecar el futuro del Estado, para desmantelar el sistema de salud y para vulnerar el pacto federal, jamás va a contar conmigo”.

Concluyó que defenderán el sistema de salud, a los Hospitales Civiles y que no dejará de cubrir la obligación que se tiene para garantizar la salud de todos los jaliscienses.

Incertidumbre por falta de reglas persiste

Los recursos federales en salud que llegaban al Estado por la cobertura de gastos catastróficos seguirán sin definirse hasta que haya un acuerdo sobre el esquema de colaboración entre ambos niveles de Gobierno, expuso Consuelo Robles Sierra, titular del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

La funcionaria reiteró que por el momento esos gastos se cubren con fondos estatales, para cumplir con la instrucción del gobernador de dar atención a todos los pacientes sin importar su afiliación.

Pero “presupuestalmente estamos teniendo problemas”, reconoció. “No tenemos seguridad en cómo va a venir específicamente el rubro de gastos catastróficos y creo que eso es algo grave”.

Padres de niños con cáncer bloquean Aeropuerto y se enfrentan con el personal de seguridad

Padres de niños enfermos de cáncer, quienes reciben tratamiento en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, exigieron al Gobierno federal que atienda la escasez de medicamentos oncológicos como la vincristina, del cual no hay existencia desde el pasado 5 de enero. Los manifestantes cerraron los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hecho que desencadenó una serie de enfrentamientos con el personal de seguridad. Luego amenazaron que llevarían su protesta a las pistas de la terminal aérea. Al respecto, el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, aseguró que el medicamento ya está en el nosocomio. “No hay necesidad de que tomen esa actitud. Sí ha ocurrido en otras ocasiones (los retrasos de medicamento), pero lo tienen que ver en el hospital”.

Piden informe sobre Insabi

Diputados locales aprobaron remitir un exhorto para solicitar a la Secretaría de Salud federal y al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que realicen una campaña de difusión con respecto a los mecanismos de inscripción de beneficiarios, así como de los lineamientos, planes y programas de las personas que atenderá el Insabi.

Tras la votación, legisladores de Morena, panistas y de Movimiento Ciudadano se enfrascaron en un debate a favor y en contra de los cambios al esquema de salud.

LA VOZ DEL EXPERTO

Difícil, sostener un modelo independiente al Insabi

Noé Alfaro (profesor investigador de la UdeG)

Aunque el gobernador, Enrique Alfaro, ha reiterado que Jalisco no se adherirá al modelo de salud propuesto por la Federación y, en cambio, hará uno mejor, para el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) lograr esa meta será difícil debido a la inversión que una estrategia de esa magnitud requiere.

“Sí hay modelos y opciones para manejarse independientes, pero a los estados no les conviene manejarse sólo con sus recursos; es muy caro. Puede funcionar, pero necesita recursos económicos que no creo que se tengan”.

Añadió que, si se decide no trabajar conjuntamente, existen las alternativas, pero dada la dificultad de emprenderlas, eventualmente ambas partes habrán de ceder. “Va a aceptar porque ni a la Federación le conviene tener un Estado que no se adhiera, ni al Estado le conviene no tener la integración a nivel nacional”.

Por otro lado, concluyó que el Gobierno federal erró al no haber socializado entre la población el nuevo sistema de salud. En su opinión, las nuevas disposiciones debieron anunciarse mucho antes del 1 de enero, a fin de evitar el caos e incertidumbre que se resienten actualmente.

Tunden a Mario Delgado por chequeo médico privado

El diputado Mario Delgado fue expuesto en redes sociales. Reconoció que pagó 16 mil pesos por un chequeo médico que pudo hacerse en el ISSSTE. ESPECIAL

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aceptó que el lunes acudió a hacerse una revisión en un servicio médico privado y no en su clínica del ISSSTE, pues, afirmó, allí no hay chequeos médicos.

Delgado Carrillo fue fotografiado en el hospital ABC y su imagen difundida en redes sociales. “El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, también le hace el feo al Insabi que su presidente tanto presume”, decía una publicación.

Ayer, Mario Delgado fue cuestionado al respecto. Respondió que pagó 16 mil pesos. Dijo que no va a la seguridad social, pues “no fui a atenderme algo en particular”, sino una revisión.

“También en el ISSSTE hacen chequeos”, le dijeron. “¿Sí, también? Ah, no sabía”, respondió.

Ante esa respuesta, visitantes de San Lázaro que estaban cerca de la rueda de prensa gritaron: “¡Quién fuera diputado!”.

