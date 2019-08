Sin efecto, convenio de Policía Metropolitana tapatía; la sustituye la AMS

El convenio firmado para la creación del Órgano Público Descentralizado (OPD) Policía Metropolitana de Guadalajara el pasado 26 de julio quedó sin efecto, pues la mañana de este martes los presidentes municipales aprobaron que las facultades de coordinación las asumirá la Agencia Metropolitana de Seguridad, precisó el alcalde tapatío, Ismael de Toro Castro.

"Se sustituye (...), la Junta de Coordinación Metropolitana se instala y se crea para este afecto en la Agencia Metropolitana de Seguridad (y) se le dieron ya las facultades de Policía Metropolitana, entonces ya los otros acuerdos quedarían sin efecto".

Con esto también las labores de la AMS serán absorbidas por el nuevo ente. "Lo que hoy era la Agencia Metropolitana pasa a ser el apéndice técnico de la Policía Metropolitana".

Para que esto surta efecto, las modificaciones deben ser aprobadas por los plenos de los ayuntamientos. "No hay un plazo, pero nos comprometimos a hacerlo esta misma semana, y a partir de ahí 30 días para que el comisario nos entregue el modelo operativo".

Ismael del Toro admitió que el cambio de modelo se debió a las observaciones de la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien fue la única de los presidentes municipales metropolitanos que no firmó el convenio.

"Tlaquepaque con toda claridad decía que no estaba dispuesto a crear el nuevo OPD, de hecho, no estaba todavía votado por el pleno. Seguimos platicando y escuchando esa solicitud de Tlaquepaque y dijimos que la ruta para no crear el OPD, sino aprovechar el OPD y la Junta de Gobierno de la Coordinación Metropolitana, nos diera pie a crear la Policía a través de ese instrumento".

LS