Sin definir, trabajo comunitario que realizarán beneficiarios de apoyos al autoempleo

Quienes buscan recibir el apoyo ofrecido por el Gobierno del Estado a los “autoempleados” afectados por la contingencia sanitaria, aún no tienen claro en que consistirá el trabajo comunitario que deben realizar a cambio de la ayuda.

María Arellano propietaria de una tintorería en la zona de Atemajac, que solicitó los apoyos, comentó que, en su caso por ser un negocio familiar no calificó como microempresa, y le ofrecieron la alternativa como autoempleo. Relató que no le especificaron en que consistirá el trabajo comunitario que tendrá que realizar en caso de que le autoricen apoyo de cinco mil pesos.

“Hablamos para preguntar y nos dijeron que no calificamos como microempresa y que buscáramos apoyo por autoempleo que se paga con trabajo en la comunidad, pero no dijeron si me van a poner a barrer calles o recoger basura o qué. Yo tengo mi negocio y pues si espero que sea algo que no me obligue a tener más tiempo cerrado, sino no me conviene”, dijo.

Como parte de los requisitos para recibir 5 mil pesos durante dos meses, el interesado debe firmar una “carta compromiso” en la que acepta le designen labores comunitarias, a cambio del apoyo económico.

En llamadas realizadas a la línea para aclaración de dudas habilitada por el Gobierno del Estado se especificó que el trabajo comunitario dependerá de las necesidades del momento.

“Se van a dar cinco mil pesos, esos si lo vas a pagar, pero con trabajo comunitario, se firma un convenio y ya luego se va a estar llamando para que te digan cómo va a ser ese trabajo comunitario. No tengo la menor idea de que vaya a ser el trabajo, ya viendo las necesidades que haya en tu comunidad se te va a decir. Puede ser pintar bardas, lavar calles; no lo sé”, informó Érika, una de las operadoras en la línea de atención.

Cuando se presentó el esquema de apoyo, el Gobierno del Estado informó que el trabajo comunitario implicaría acciones como labores de limpieza, repartir gel o cubrebocas, el cuidado de áreas naturales protegidas; entre otras.

