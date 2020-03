Inician registro de apoyos económicos a trabajadores y microempresarios por coronavirus

Este lunes inició el registro formal de los trabajadores y microempresarios que solicitaron apoyos económicos por la crisis provocada por el coronavirus.

En el Centro de la Amistad Internacional se dieron cita más de un centenar de personas que fueron las primeras citadas para iniciar su trámite formal y acceder a los apoyos.

“La atención es buena, no me dejaron con dudas, van iniciando, es una buena ayuda para las personas que requerimos este apoyo, mi solicitud fue aprobada y me dijeron que estaremos en contacto para seguir el proceso”, dijo Jonathan Ortiz, conductor de una plataforma de servicio de transporte.

Sin embargo como ha sucedido en estos días, nuevamente se registran fallas en el sitio web del programa de apoyos.

“El trámite es sencillo, solo que el sistema está fallando, pero es una buena respuesta de parte del gobierno, habrá que esperar, me van a volver a llamar”, dijo Fernando Fierro, un chofer de plataforma de taxis ejecutivos quien ha visto caer hasta un 50 por ciento sus servicios.

Quiero pedir una ayuda porque tengo necesidades

“La atención fue buena, pero que cumpla mis necesidades no las está cumpliendo, yo soy una microempresaria y tengo dos empleados, en un momento dado me están ayudando a sustentar y asegurar el bienestar de mis empleados por uno o dos meses, pero yo qué voy a hacer, yo como voy a subsistir, quiero pedir una ayuda porque tengo necesidades”, dijo Berenice Arroyo.

El Gobierno de Jalisco anunció la semana pasada apoyos económicos para trabajadores formales e informales, además para micro y pequeñas empresas. Para acceder a los apoyos deberán registrase en la página https://planprotege.jalisco.gob.mx.