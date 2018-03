Sin MC ni Morena, partidos firman acuerdo de civilidad

Partidos políticos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el Gobierno del Estado firmaron un acuerdo de civilidad de cara al inicio de las campañas este 29 de marzo. Con la ausencia de Movimiento Ciudadano y Morena, pactaron llevar unas elecciones limpias.



El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló que el ejercicio es una muestra de civilidad de los partidos políticos contendientes en el Estado para llevar a cabo campañas electorales al nivel de la exigencia de la ciudadanía.



"Es inadmisible que el éxito de las campañas se funde en el ataque cobarde que ofrece el anonimato. A quienes pretenden triunfar así debemos dejarles claro que nadie gana con la mentira".



"Quiero aprovechar para hacer un llamado y no caigamos en la tentación de los excesos para perjudicar a un rival que es de un color diferente, es sólo un adversario político y no un enemigo", señaló al indicar que invitó a todos los servidores públicos del Gobierno del Estado a mantenerse al margen del procesos electoral.



Minutos antes la firma del acuerdo en el que participaron el PRI, PVEM, PT, PANAL,PES y PAN, Movimiento Ciudadano anunció mediante un comunicado que no suscribiría el pacto al acusarlo de ser una simulación.



El secretario General del Gobierno, Roberto López Lara, se dijo extrañado con la decisión pues señaló que ayer el presidente del partido, Guillermo Medrano, confirmó su asistencia a la reunión y se le mandó una copia del convenio.



"No es una simulación porque aquí también están las autoridades electorales tanto en materia federal como estatal y creo que estas mesas de trabajo sirven para ir viendo el proceso sobre todo en la parte que le tocará al estado en conjunto con los partidos políticos".



Respecto a lo que señaló el partido de que desde la oficina del gobernador había salido la guerra sucia en el proceso electoral 2015, el funcionario estatal aseguró que eso es falso.



"Nosotros estamos encargados y ocupados en gobernar para todos los jaliscienses".



En otros procesos electorales se han firmado pactos de civilidad similares, sin embargo al final los partidos implementan prácticas menos que ideales para atraer al electorado y alejarlo de los contrincantes. Pese a ello, López Lara descartó que se trate de "un llamado a misa".





"Hace tres años nos tocó sacar un proceso sin problemas. Aunque como todo el día de la elección hay temas álgidos y para eso son las mesas".



Mientras que Héctor Pizano Ramos, dirigente estatal del PRI, pidió a Movimiento Ciudadano que se retracte de su decisión al señalar que la postura tomada no fomenta la participación ciudadana en las elecciones.



Por su parte, Morena no acudió a la firma del acuerdo en seguimiento a una política nacional de no suscribir este tipo de pactos.

JA