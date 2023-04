Luego de permanecer ocho meses en prisión preventiva, José Félix “N”, ex servidor público del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), fue sentenciado por el delito de enriquecimiento ilícito, además del pago por cuatro millones 699 mil 971 pesos como reparación del daño e inhabilitación por 26 años para ocupar cargos públicos.

En audiencia de procedimiento abreviado, que concluyó la tarde del pasado viernes 31 de marzo, el Juez Octavo de Control y Oralidad, Javier García Muñoz, impuso a José Félix “N” la pena de un año nueve meses y 10 días de prisión, la inhabilitación por 26 años y meses para ejercer un cargo público, una multa de siete mil 966 pesos.

Tras haber recibido la sentencia y pagar en la misma audiencia los 4.7 millones de pesos, la defensa del ex servidor público solicitó que se le conmutara la pena de prisión, y al ser esta menor a dos años, el Juez concedió la sustitución de la pena e impuso otra multa por $10 mil 374 pesos, por lo cual el ex funcionario no permanecerá en prisión.

José Félix “N”, quien laboró casi 30 años en el SIAPA donde ocupó diferentes cargos hasta antes de retirarse en 2021, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, quien abrió una carpeta de investigación.

Tras llevar a cabo las investigaciones, el agente del Ministerio Público presentó el caso ante el Juez García Muñoz quien, valoró las pruebas presentadas por las partes y determinó, el 25 de agosto de 2022, que existían elementos para vincularlo a proceso por el delito por enriquecimiento ilícito al no justificar que obtuvo de forma legítima los bienes que posee y que suman millones de pesos.

