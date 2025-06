Luego del aumento del 9.65 por ciento que el Congreso local autorizó para la tarifa del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), la presidenta de PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, anunció que presentarán un amparo ante un Juez de Distrito para evitar su entrada en vigor, además de que continuarán interponiendo quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), por la mala calidad del agua que brinda el organismo.

"Hace unos días en el Congreso del Estado se consuma la traición a la sociedad jalisciense, y los diputados de Movimiento Ciudadano, de Morena y aliados votaron para aumentar las tarifas del servicio del agua en un 10 por ciento. Hoy lo que nos queda muy evidenciado es que sus pactos nacionales impactan en Jalisco y ese fosfonato se consuma también en Jalisco […].

"Este 10 por ciento de aumento no va a mejorar el servicio. Hoy vemos todas las calles inundadas, hoy no vemos un plan preventivo. Hoy el Siapa no tiene claridad de rumbo y con esos aproximadamente 300 millones de pesos que el Siapa piensa recaudar con este aumento, el agua que usted vecina, usted vecino recibe en su casa seguirá siendo de este color, si es que le llega: agua cochina, agua naranja como Movimiento Ciudadano", acusó.

Con el aumento autorizado, la tarifa base por el servicio de agua subirá hasta 83 pesos para usuarios habitacionales que gasten cinco mil litros. Después de eso, se deberá pagar un excedente. La propuesta original era de una alza de 12.5 por ciento, pero fue rechazada por las bancadas de Morena, Hagamos y PRI debido a la mala calidad del agua y los constantes cortes del servicio.

En contra del incremento votaron los diputados de Futuro, Partido del Trabajo, PRI, Partido Verde Ecologista de México, exceptuando a José Guadalupe Buenrostro Martínez, Morena, a excepción de Brenda Carrera García, y el legislador independiente Alejandro Puerto. A favor se alzaron toda la fracción de Movimiento Ciudadano, Hagamos y PAN.

Haro Ramírez invitó a la ciudadanía a presentar quejas ante la CEDHJ por la deficiencia en el servicio de agua. Además, la demanda será una acción conjunta que reunirá firmas en los comités municipales y estatales del partido tricolor, para revocar un aumento que calificó como "injusto" para la sociedad jalisciense.

También criticó la contratación de la conductora de televisión Elizabeth Castro como asesora técnica del Siapa, aunque ella misma reconoció que no trabaja en el organismo, sino que está "comisionada" en otra dependencia, pero se negó a revelar sus funciones; y sus calificativo de "resentidos sociales" hacia las personas que cuestionan su perfil y trayectoria para ocupar ese cargo.

Por su parte, la coordinadora parlamentaria del PRI en el Congreso de Jalisco, María del Refugio Camarena, afirmó que deben atenderse las deficiencias operativas de infraestructura, administrativas y financieras de Siapa, pues de lo contrario, aseguró, "habrá una crisis de desabasto de agua generalizado y sin precedentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara".

"No sólo eso: si no se atiende el saneamiento del alcantarillado seguirán las inundaciones, como lo hemos visto la semana pasada, y lo que nos falta de todos estos días. Por ello es lamentable que después del tarifazo al 9.65 por ciento al precio del agua doméstica aprobado el pasado jueves negro, eso es lo que fue, un jueves negro para el estado de Jalisco […].

"Este pasado 29 de junio, ustedes recordarán, hubo un mega recorte en 113 colonias de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. Este fue el premio después de haberse aprobado en el Congreso del Estado de Jalisco. Una burla, un acto de insensibilidad, un atraco a la economía de las familias jaliscienses", detalló.

La diputada indicó que el titular del Siapa, Antonio Juárez, ante los cuestionamientos que hizo frente al aumento en tarifa, respondió que el servicio no mejoraría. Adelantó que el grupo parlamentario del PRI trabaja en un proyecto de gobernanza administrativa, operativa, financiera y presupuestal para que el organismo tenga mejor ejercicio del presupuesto que recibe anualmente, sin la necesidad de tarifazos.

En tanto, la diputada Alondra Fausto señaló que el Siapa ha incrementado su nómina a más de 450 millones de pesos desde 2019, pierde el 40 por ciento del agua por fugas y tiene una cartera vencida de más de 18 mil millones de pesos.

"Desde el PRI exigimos con firmeza que antes de pedirle un solo peso a la ciudadanía se rindan cuentas claras, se detenga la corrupción y se garantice el servicio digno, transparente y eficiente. Además, desde el grupo parlamentario del PRI ya comenzamos el análisis sobre la viabilidad jurídica de una iniciativa de reforma para que cualquier aumento en las tarifas del agua esté condicionado por la ley. A la mejora del servicio, con métricas claras, verificables e independientes", concluyó.

