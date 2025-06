ASF: Jalisco debe aclarar recursos de 2024

La Primera Entrega de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el Gobierno de Jalisco tiene 83 millones de pesos por aclarar.

Este recurso es correspondiente a la anterior administración estatal que concluyó el pasado 5 de diciembre.

La mayor parte de los recursos que deben aclararse corresponden al Fondo de Aportaciones Múltiples por un total de 80 mdp, principalmente por pendientes como el no registrar erogaciones o la carencia de documentación que compruebe gastos, falta de licencias, no acreditar el registro de obras ante el IMSS, no haber puesto en marcha algunos proyectos concluidos debido a la falta de mobiliario.

"El Gobierno del Estado de Jalisco no registró las erogaciones y careció de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto incurrido; no acreditó que las obras se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por parte de los contratistas", se indicó.

También la ASF identificó que se entregaron apoyos a beneficiarios de programas que fueron identificados como decesos o fuera del rango de edad.

En cuanto a Participaciones Federales, se identificó que el Gobierno del Estado tuvo retrasos en el reparto a algunos municipios mientras que hubo pagos a trabajadores que no contaron con la documentación que acredite la preparación académica requerida para su cargo.

En la Cuenta Pública correspondiente al año 2023, la ASF detectó millonarios montos por aclarar, uno de ellos correspondía a la obra de la presa El Zapotillo, que corrió a cargo de la Comisión Nacional del Agua, con un monto por aclarar de 100.4 millones de pesos, por fallas en pruebas de tuberías, celdas o válvulas de la obra. Esta obra volverá a ser auditada este año.

Mientras tanto, el Gobierno de Jalisco quedó por aclarar montos por 91.4 mdp, entre ellos, por pagos a trabajadores de la educación y salud que estaban en licencia sin goce de sueldo, algunos que ya habían sido dados de baja o fallecidos, así como la falta de documentación para pagos o trabajadores que cobraron en más de un puesto.

La Universidad de Guadalajara también tuvo un monto de 45.5 mdp que deberán aclarar, esto por pagos después de la baja definitiva de varios trabajadores, a trabajadores con un cargo de elección popular o que no cumplieron con los requisitos establecidos en el perfil de puestos.

Tanto en el caso de 2023 como el de 2024, la administración estatal actual a cargo de Pablo Lemus es la que deberá hacer las aclaraciones.

YC