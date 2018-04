Sí hay avances en caso de estudiantes desaparecidos: Aristóteles

Aunque no reveló detalle alguno, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, aseveró que sí existen avances en las investigaciones del caso de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) desaparecidos el pasado 19 de marzo en Tonalá. De este modo, la Fiscalía General estaría librando el ultimátum que dio el Sandoval de 15 días para que diera resultados, el cual vence el 19 de abril.





"Sí hay avances concretos, no puedo anunciarlos, pero debo referir que del día del plazo a la fecha muchos han sido los avances, esperemos pronto darles a conocer los resultados, sobre todo la prioridad, que es la localización de los jóvenes y por supuesto posteriormente también los responsables".



Los avances reportados por la Fiscalía, aseveró, han sido robustecidos con elementos y pruebas, por lo que no hay razones para considerar que habrá movimientos en los mandos de la Fiscalía, que serían las consecuencias del ultimátum que dio el 4 de abril.



"Les di un periodo de 15 días y quiero decirles que ya me han aportado elementos, me están dando claridad. (...) No puedo pensar en un cambio cuando hay avances y tengo que darlos a conocer".

JA