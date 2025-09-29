La Luz del Mundo: ¿Extinción de impunidad?

Aunque los hayan liberado, no es cosa menor la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuando el viernes pasado se le preguntó por la detención de las 38 personas encontradas en un campo clandestino de adiestramiento en armas y que dijeron ser parte de las guardias del llamado “apóstol de Jesucristo”, Naasón Joaquín García, y de su iglesia La Luz del Mundo, en el sentido de que la Secretaría de Gobernación tendría que hacer una revisión de lo que sucede con esa denominación religiosa.

Mucho más trascendente aún si, además de esa revisión de la Segob, se atiende por primera vez a las víctimas del líder religioso detenido en Estados Unidos desde 2019, acusado de delitos sexuales, que también acusan haber sido violentadas por él aquí en México, donde nunca se le ha investigado.

“Tendrá que revisarse, hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad. Lo que hay que perseguir es el delito, eso es importante, y en todo caso hay que hacer la revisión por parte de la Secretaría de Gobernación”, señaló la Presidenta.

La detención de este grupo de “guardias” de La Luz del Mundo se dio en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, que está prácticamente conurbado al municipio de La Barca, Jalisco, a menos de dos horas de camino de Guadalajara, donde esta iglesia tiene su sede mundial.

Esta detención se suma a la aprehensión, el 10 de septiembre pasado, de la madre de Naasón, por también formar parte de la red de tráfico sexual que lidera su hijo y otros jerarcas de esa iglesia, contra los que también hay órdenes de aprehensión por parte de la justicia de Estados Unidos, donde un juzgado de Nueva York les abrió un nuevo juicio, que podría incrementar la sentencia de 16 años que le dieron al líder evangélico en 2022 por abuso sexual de menores en California.

A esta mujer de 79 años se le acusa, además, de incurrir en el delito de trata de personas, al someter a niñas y mujeres para que su esposo, Samuel Joaquín Flores, abusara de ellas. Samuel, quien fue el antecesor de su hijo al frente de La Luz del Mundo, había sido ya acusado también por abuso sexual ante las autoridades de Jalisco y México durante años, incluso también su abuelo, Eusebio Joaquín González, quien fundó esta iglesia en 1926, en los inicios de la Guerra Cristera, con los apoyos de los entonces gobiernos priistas de la postrevolución.

Podríamos estar, pues, ante el momento de la extinción de la impunidad a décadas de abusos y explotación de la fe, de la que siempre gozó la familia Joaquín por los servicios prestados inicialmente al naciente régimen priista en su fundación, y que supieron extender por dos generaciones cobijándose con los gobiernos en turno de todos los colores.

Hoy, con Morena, también tienen todos los contactos; por eso habrá que ver si la petición presidencial avanza, otra vez, a petición de Estados Unidos.