Sheinbaum anticipa el triunfo de Chema Martínez en Guadalajara

Con el espaldarazo de miles de ciudadanos que se dieron cita en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, José María “Chema” Martínez, candidato a la alcaldía de Guadalajara, junto con otros contendientes de la mega alianza “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, cerró su campaña electoral en el Centro de la ciudad; la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, anticipó su victoria y la de Morena en todo Jalisco.

Al grito de “presidente, presidente”, el abanderado de la coalición entre Morena, PVEM, PT, Futuro y Hagamos, se dijo honrado por todo el camino recorrido estos 89 días de campaña, pues lograron demostrar que Guadalajara es una ciudad que no deja a nadie atrás, que recibe con el corazón abierto y que tendrá un verdadero cambio gracias a su proyecto de transformación.

“Hoy estamos cerrando un capítulo de esta lucha con rostro de mujer, de esta lucha cuyas mujeres me hicieron el favor de obsequiarme un poco de su tiempo y salir a tocar las puertas en las colonias. También a los jóvenes y a los adultos mayores, que han acompañado esta lucha con mucha esperanza, pero también con honor, demostrándonos a todos que esta ciudad, por más que los sinvergüenzas de Movimiento Ciudadano quieran verla de rodillas, nunca lo verán”, dijo.

Manifestó que a pesar de los obstáculos, su campaña siempre estuvo llena de entusiasmo, de alegría y sobre todo de mucha paz, mirando a los ojos a las personas, animándolos a concretar el cambio que se requiere este 2 de junio.

En este sentido, la candidata a la Presidencia de la República por la coalición, Claudia Sheinbaum, anticipó la victoria de Morena en Guadalajara, en Jalisco y en todos los demás municipios que lo conforman, pues los tapatíos están determinados a votar por la transformación y no por la corrupción que representan los gobiernos naranjas.

“¿Qué dice Jalisco transformación o corrupción? Miren lo que es el destino, nos ha puesto aquí en Jalisco a dos mujeres y un camino. Claudia por dos. Y vamos a hacer equipo, porque sé que el pueblo de Jalisco quiere terminar ya con la violencia, quiere terminar ya con la inseguridad, y la única opción se llama Claudia Delgadillo (...). Hay que salir a votar este 2 de junio. No dejemos de salir. Que aquí en Jalisco 6 de 6, por la Presidencia de la república, por la gubernatura, por las senadurías, por las diputaciones federales y locales, y por las presidencias municipales”.

Llamó a los tpatíos a que sepan que llegarán a hacer el cambio y que no van a traicionar al pueblo de Jalisco, en tanto que “Chema Martínez aseveró que este 2 de junio es momento de demostrar a MC que el verdadero poder invencible está en el pueblo jalisciense.

“Ha llegado el momento de demostrarle a estos sinvergüenzas de Movimiento Ciudadano que ostentan el poder, que el poder verdaderamente invencible está aquí, en el pueblo, y el próximo 2 de junio los vamos a sacar con la esperanza de un cambio con bienestar. A esos sinvergüenzas vamos a demostrarles, junto con la doctora Claudia Sheinbaum y Claudia Delgadillo, que Guadalajara no se rompe, que Guadalajara no se vende, y que Guadalajara no se raja. A este cambio ya nadie lo para. Vamos a votar el próximo 2 de junio”.