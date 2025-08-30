De no favoritos a finalistas: Charros sorprenden a la LMB

Contra todo pronóstico y ante la incredulidad de más de un aficionado, los Charros de Jalisco han conseguido su lugar en la Serie de Campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol 2025, en apenas su segundo año de regreso al circuito veraniego. Comandados por Benjamín Gil, la novena albiazul se metió hasta la antesala de la Serie del Rey como el caballo negro y convirtiéndose en la sorpresa más grande de esta temporada.

Desde que inició la presente campaña, Charros ha demostrado templanza para mantener la calma en los momentos más críticos e inteligencia y agresividad para atacar a la hora adecuada. Pese a que tuvo un comienzo bastante irregular que le costó obtener su boleto a playoffs hasta la última serie del rol regular, Jalisco se transformó en uno de los conjuntos más difíciles de vencer.

Después de 54 años, a Charros se le vuelve a presentar la oportunidad de pelear por un campeonato de la LMB. Sin embargo, para poder instalarse en la Serie del Rey, primero tendrá que superar en la Serie de Campeonato a los Sultanes de Monterrey, la tercera escuadra más ganadora de la competencia con 10 títulos en su historia.

En el presente año, la rivalidad entre jaliscienses y regios se ha fortalecido gracias a los 16 juegos que han sostenido entre sí. Monterrey presentó un dominio significativo en la temporada regular, ganando las tres series. No obstante, Jalisco se desquitó en el primer playoff para arrebatarle su lugar privilegiado y ocasionando que Sultanes se clasificara como “mejor perdedor” a la Serie de Zona, tras derrotarlo 4-3.

En el historial, la balanza se inclina ligeramente a favor de Sultanes con 9 victorias por siete de los Charros. Además, los norteños han logrado 106 anotaciones y los jaliscienses 94. No obstante, en postemporada, Jalisco tomó la delantera al consumar 53 carreras por 33 de Monterrey.

Para llegar hasta esta instancia, Sultanes barrió a los Tecos de los Dos Laredos; mientras que, Charros volvió a sufrir y liderados por un inspirado Willie Calhoun, lograron un agónico triunfo en el séptimo encuentro ante los Algodoneros de Unión Laguna para eliminarlos por 4-3.

Las acciones de la épica batalla entre Jalisco y Monterrey para definir al campeón de la Zona Norte comenzarán este domingo 31 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Panamericano y el brazo lanzador encargado de abrir esta próxima serie por parte de los Charros será Zac Grotz.

Calendario de la Serie de Campeonato entre Jalisco y Monterrey

Juego 1 | Domingo 31 de agosto | MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

Juego 2 | Lunes 1 de septiembre | MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

Juego 3 | Miércoles 3 de septiembre | JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

Juego 4 | Jueves 4 de septiembre | JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

*Juego 5 | Viernes 5 de septiembre | JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

*Juego 6 | Domingo 7 de septiembre | MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

*Juego 7 | Lunes 8 de septiembre | MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*En caso de ser necesario

Rotación abridora para Jalisco en los primeros cuatro juegos

Zac Grotz Eduardo Vera Luis Armando Payán Luis Iván Rodríguez

