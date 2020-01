Servicios Médicos de Zapopan garantiza atención a bajo costo a exbeneficiarios del Seguro Popular

La extinción del convenio con el Seguro Popular no afecta la atención en los Servicios de Salud Zapopan y no se rechaza a ninguna persona, afirmó Miguel Ricardo Ochoa Plascencia director médico del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud de Zapopan (SSMZ).

Aseguró que su prioridad es brindar atención en el Hospital General y las Unidades de Cruz Verde y una vez atendido el paciente es evaluado por trabajo social para determinar su capacidad financiera y el monto que debe pagar.

El funcionario municipal recordó que el contrato que tenían con el extinto Seguro Popular era específico para cubrir atención de ginecobstetricia y algunas cirugías, pero la mayoría de los servicios no eran cubiertos.

“Lo que hace trabajo social es una valoración técnica donde hacen un perfil socioeconómico, ven su domicilio y a qué se dedican. Jamás se pide información de cuentas bancarias. Es una valoración de buena fe, donde la gente nos dice no tengo, no puedo y pues en muchos casos no se les cobra. En un corte que hicimos a mediados del año cerca del 70% de los pacientes que acudieron sin Seguro Popular recibieron algún descuento y casi 40% la condonación prácticamente total y lo que pagaron fue simbólico 10 o 20 pesos”, detalló.

Ochoa Plascencia informó que, según su más reciente actualización, el año pasado dieron alrededor de cuatro mil 300 servicios a derechohabientes del Seguro Popular, principalmente pacientes obstétricas por parto.

Según el tabulador de cuotas 2019 del SSMZ, en el Hospital General de Zapopan se cobran cuatro mil 300 pesos por parto natural y cinco mil 400 en caso de cesárea. Sobre esa base se hace el estudio socio económico y se fija el monto a pagar según las condiciones de la paciente.

