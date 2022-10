Aunque ya venció la concesión entregada para la construcción de un estacionamiento subterráneo en el jardín de Mexicaltzingo, el Ayuntamiento de Guadalajara realizará los trámites pendientes para desechar ese proyecto, anunció el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro, garantizó a los vecinos de la zona que no se realizará la obra y que el jardín permanecerá con su esquema tradicional.

“La concesión ya está vencida y lo único que estamos haciendo es ya darlo de baja, a través de los procedimientos jurídicos correspondientes, para que no se dé la construcción del estacionamiento y conservar este espacio histórico e icónico de nuestra Guadalajara. El jardín de Mexicaltzingo se queda como está, no habrá reconstrucción, no habrá estacionamiento subterráneo, nosotros esperamos cumplimentar todos los trámites jurídicos en noviembre”, precisó.



En marzo del 2017, el Ayuntamiento de Guadalajara autorizó la donación del subsuelo del jardín para la construcción de un estacionamiento subterráneo que tendría capacidad de hasta 240 cajones. La obra fue promovida por la Universidad de Guadalajara, como alternativa para solucionar el problema de la falta de estacionamiento para los asistentes al teatro Diana, ubicado en la zona. En ese momento, se proyectó que las obras del estacionamiento durarían entre 12 y 14 meses.



Vecinos y comerciantes del barrio de Mexicaltzingo presentaron recursos legales en contra del proyecto y obtuvieron una suspensión definitiva para frenar la construcción de la obra.

