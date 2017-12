Seguro Popular adeuda cerca cuatro MDP a Cruz Roja Guadalajara

Cerca de cuatro millones de pesos es el adeudo que tiene el Seguro Popular con la Cruz Roja Guadalajara, situación por la cual desde el pasado 1 de noviembre fueron canceladas las atenciones médicas a pacientes que forman parte de este programa, según informó Paola Robles, subcoordinadora médica de la Unidad Cruz Roja Guadalajara y encargada de área de Seguro Popular.

“Este año tampoco hubo dinero para pagarnos y debido a eso y a que los proveedores a nosotros no nos esperan, necesitamos seguir atendiendo pacientes y no se les niega la atención, se atiende la urgencia, se atiende al paciente pero no podemos seguir trabajando con seguro popular”, manifestó la subcoordinadora.

La cifra arrastra adeudos que el programa tiene con la institución médica desde el año 2015 y hasta la fecha, según explicó Robles.

“Es la primera vez que tenemos que suspender el servicio de atender a pacientes del Seguro Popular debido a que se hablaba con ellos, nos decían que sí se nos iba a pagar y demás, falsas promesas, pero no se ha llegado a ningún acuerdo y no hemos obtenido el pago”, agregó.

La subcoordinadora precisa que al día llegan a la Cruz Roja Guadalajara entre 100 a 110 pacientes que forman parte del Seguro Popular, mientras que por medio de la clínica de especialidades y oftamología reciben cerca de 300; sin embargo, de cada 10 pacientes, cinco abandonan la institución para acudir a otro lugar donde sí atiendan a Seguro Popular ya que la mayoría de los solicitantes suelen ser de bajos recursos, mientras que el resto, terminan pagando por los servicios, finalizó Paola Robles.

