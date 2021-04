Ahora son cuatro integrantes de una familia quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado jueves 08 de abril, cuando se les vio por última vez en la colonia Balcones del Sol, en Zapopan.

Se trata de los hermanos Daniel Cuevas Sánchez e Isidoro Cuevas Sánchez, así como de su primo José Francisco Zamora Sánchez y su tío José Francisco Zamora Moreno, quienes fueron privados ilegalmente de la libertad por hombres armados la noche de ese jueves mientras convivían afuera del domicilio de sus abuelos, ubicado en la calle Privada Toronja.

"Estaban ellos con sus esposas conviviendo afuera de la casa con más familiares. Como entre las 7:30 y las 8:00 de la noche llegaron entre tres a cuatro camionetas y solo los subieron a ellos y a las mujeres les dijeron que se metieran a la casa, pero desde ahí no se sabe nada ni nos han marcado para ver si quieren algo a cambio", dijo uno de sus familiares.

Por la desaparición de estas cuatro personas su familia acudió a la Fiscalía Estatal la mañana del viernes 07 de abril a interponer las denuncias correspondientes, abriendo así el expediente de investigación bajo el número 24666/2021.

"El hecho fue visto, no es como que se fueron y no regresaron, se los llevaron hombres armados. De hecho aventaron algunos balazos al aire. Uno de de ellos trató de forcejear para que no se lo llevaran y lo lastimaron, solo esperamos que estén bien", añadió el familiar.

¿La has visto? #EstamosBuscando a Irasema Dinora Rodríguez de la Garza, si tienes información que aporte a su paradero escríbenos o llama al 3331456314 Publicada por Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco en Domingo, 11 de abril de 2021

Su desaparición ocurrió a dos cuadras de diferencia de donde fue vista por última vez la abogada Irasema Dinora Rodriguez, de 41 años, de quien la Comisión de Búsqueda del Estado compartió, la tarde de este domingo, una ficha para pedir ayuda en su localización.

De acuerdo con la información preliminar, Dinora había acudido con otros dos hombres, Trinidad Torres e Isidro Loza Peña, a realizar algunos trámites respecto de un terreno ubicado en Prolongación Guadalupe y Nogal, cuando también fueron privados de la libertad por varios hombres armados.

Hasta el momento la Fiscalía Estatal no ha confirmado si existe alguna denuncia por la desaparición de Trinidad e Isidro, pero en redes sociales son buscados por sus familiares. En total serían al menos siete las personas privadas de la libertad ese jueves.

"Parece que primero se llevaron a mis familiares y después a las otras tres personas. Ese terreno que ellos al parecer iban a ver está enfrente de la casa de mis familiares, donde estaban conviviendo. Ellos no tenían nada que ver con el terreno, no queremos decir que estaban en un lugar equivocado, porque es casa de la familia pero como que los confundieron pensando que lo estaban cuidando o no sé, pero de ellos unos trabajan como conductores de taxis ejecutivos y otros de albañiles, quienes se los llevaron pueden comprobarlo. Solo queremos que nos los devuelvan pronto y con bien", finalizó el familiar de las víctimas.

