El Gobierno del Estado informó que el aparato explosivo que detonó este lunes por la mañana en una brecha de Tlajomulco de Zúñiga era similar a los usados en el atentado del 11 de julio y que dejaron saldo de seis muertos y 15 heridos.

Por tanto, aseguran no se trató de un nuevo ataque. Ante la posibilidad que haya más minas enterradas, autoridades realizarán labores de revisión en toda la zona. El coordinador del gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, enfatizó que no se trató de un nuevo ataque, sino un dispositivo que no había sido localizado desde el incidente del 11 de julio y que permanecía bajo tierra.

Autoridades informaron que la noche del ataque explotaron siete artefactos y sólo uno no se activó. Este sería el noveno dispositivo en la zona tras los hechos de hace tres semanas. De momento se desconoce qué fue lo que activó esta bomba.

“Al realizar las labores y trabajos correspondientes por el agrupamiento TEDAX y por las áreas periciales, se determina que dicho artefacto es de las mismas características y fue instalado durante el mismo periodo del pasado 11 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Es una serie de los explosivos antiguos, de los mismos explosivos que detonaron anteriormente, por lo cual se descarta que se trate de un nuevo ataque o se descarta que se trate de un nuevo explosivo implementado posteriormente”, expresó Beruben.

Se da a conocer un nuevo elemento: Beruben menciona que se trata de un artefacto explosivo improvisado, similar a los usados el 11 de julio, es decir, un objeto que habría sido producido de manera artesanal. No hubo daños a personas o propiedades, confirman las autoridades. Sobre por qué no había sido localizada, Beruben mencionó que el explosivo estalló en una zona que no fue procesada en las primeras inspecciones. Adelantó que con los tres niveles de gobierno se realizarán revisiones a profundidad en la zona para descartar más minas enterradas.

La bomba de este lunes explotó en un predio llamado Agua Amarilla, al que se accede por la calle Flaviano Ramos. Esta es una vialidad semiurbanizada, con algunas propiedades en las aceras y que es el principal camino de acceso al Cerro del Tinaco, una zona donde se realiza la práctica de senderismo y ciclismo.

“Es importante decir que seguimos trabajando los tres órdenes de gobierno para ampliar los perímetros y seguir trabajando en la prevención de cualquier nuevo incidente y además pedir a la población su comprensión, su atención muy puntual a los canales oficiales de la Fiscalía, de la Coordinación de Seguridad, de la Policía Estatal, del Ejército y desde luego la Comisaría de Tlajomulco para que la información fluya correctamente y podamos estar tranquilos”, expresó el alcalde Salvador Zamora.

