Luego de que el pasado viernes una fiesta clandestina en un salón de Huentitán El Alto fuera desalojada y clausurada por la Policía de Guadalajara y la Dirección de Inspección de Guadalajara, el día de hoy se dio a conocer que el salón de eventos podría ser acreedor a una multa de 400 mil pesos.

Cabe mencionar que en la fiesta, la cual se celebró en el domicilio de Joaquín Romero 720 al cruce de la calle Esmeralda y que reunió más de mil 500 estudiantes de una preparatoria, se vendieron bebidas adulteradas, además de que se suscitó una riña.

"Oficiales acudieron y en el inmueble se escuchaba música a volumen alto, y un portón cerrado de donde entraban y salían jóvenes", subrayó la Comisaría tras atender el reporte hecho por vecinos de la colonia.

De acuerdo con los asistentes, este evento se celebró con el objetivo de dar la bienvenida a los alumnos de la Universidad de Guadalajara (UDG), por lo cual había jóvenes de cerca de 25 preparatorias.

Asimismo, trascendió que se cobró cover de 70 pesos por persona, 50 pesos de descorche y la venta de cerveza al interior.

No obstante, la dependencia indicó que no se confirmaron personas intoxicadas ni la presencia de drogas en el lugar.

Luego de que la Comisaría tapatía sancionara el lugar con un acta y clausura por falta de permisos, el día de ayer, el Alcalde de la Ciudad de Guadalajara, Pablo Lemus, se pronunció al respecto.

"Me parece una gravísima falta de responsabilidad que se estén celebrando este tipo de fiestas que no tienen medidas de protección civil, que no tienen un permiso municipal, que no tienen una vigilancia por parte de la policía".