A una semana de que se diera a conocer sobre el posible hallazgo de una fosa clandestina en un predio del municipio de Tepatitlán, la Fiscalía de Jalisco dijo que hasta el momento se han localizado tres “lotes” de restos óseos, todos ellos en superficie, sin que hasta el momento se conozca el número de víctimas a los cuales corresponden.

El Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, reiteró que el predio era investigado por la Fiscalía General de la República debido a que había información de que ahí operaba el crimen organizado y de que era utilizado como campo de entrenamiento, sin embargo, luego del señalamiento del colectivo Altos Sur En Busca de Ti de que en el lugar podría haber cuerpos inhumados clandestinamente, se solicitó que la carpeta le fuera derivada a la dependencia estatal para proceder con las indagatorias.

En el sitio también se encontraron 444 cartuchos percutidos de diferentes calibres y “otros indicios, además de que se hallaron maniquíes y “figurines” o siluetas de práctica balística, lo cual reafirma la hipótesis de que el lugar fungía como campo de entrenamiento de tiro, añadió Solís Gómez.

“Los colectivos están muy participativos, están acudiendo a colaborar en las labores de procesamiento e investigación, cosa que agradecemos y desde luego eso nos permite que la información fluya de primera mano en la medida en que haya avances”, expresó el fiscal.

En mayo de 2019 elementos de la Guardia Nacional localizaron en ese predio una camioneta baleada y diversos cartuchos, por lo que desde entonces era resguardada por la FGR. Sin embargo integrantes del colectivo mencionado denunciaron que se había retirado la vigilancia, que al parecer ahí habían sido calcinados varios cuerpos y que posiblemente se encontraba ahí alguna fosa clandestina, por lo cual intervino la dependencia estatal.

Los trabajos en el lugar continúan, pues hasta el momento no se ha descartado la presencia de alguna fosas clandestina en el predio.

Extraen 28 cuerpos de fosa en Ixtlahuacán de los Membrillos

Otra de las fosas en las cuales se trabaja es la hallada en septiembre pasado en Ixtlahuacán de los Membrillos, donde hasta el momento se han extraído 28 cuerpos de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), cinco cráneos, una osamenta y 18 lotes óseos.

ESPECIAL/ Fiscalía de Jalisco

De las 28 PFSI, refirió Solís Gómez, solo dos han sido identificadas; ambas contaban con carpeta de investigación por su desaparición. Los trabajos en el sitio, añadió, ya fueron dados por concluidos.

En el caso de la fosa clandestina encontrada el 31 de diciembre pasado en la colonia Colinas de Huentitán a partir del hallazgo de un cráneo, dijo Solís Gómez, se localizaron otros tres cuerpos, pero todavía no se descarta la presencia de más PFSI.

Localizan a 49 de 60 personas reportadas como desaparecidas en la segunda semana de febrero

El Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que de las 60 personas que fueron reportadas como desaparecidas del 7 al 14 de febrero, se ha logrado la localización de 49, quienes contaban con carpeta de investigación.

De ellas, refirió, 39 fueron encontradas con vida y 10 más fueron halladas sin vida. También, añadió, se encontraron a dos personas que se hallaban como no localizadas, por quienes no se había presentado una carpeta de investigación. A través de la estrategia Alerta Amber, añadió, se consiguió encontrar a 16 niños y adolescentes de quienes no se conocía su paradero.

NR