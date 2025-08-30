Hallan cuerpo dentro de finca en Tonalá

El cuerpo de un hombre, al igual que otras dos personas con vida, fueron localizados en el municipio de Tonalá. El hallazgo se dio en una finca de la colonia Jalisco, en el municipio mencionado.

Policías municipales acudieron hasta el cruce de las calles Chapala y Mezquitic donde fueron encontrados dentro de una finca una mujer y un hombre de alrededor de 35 años de edad, quienes estaban atados de pies y manos, con huellas de violencia.

A la par, se localizó el cuerpo de un hombre dentro del mismo inmueble, aunque no se definieron las causas de muerte.

Personal de servicios médicos de Tonalá trasladó en condición de salud leve a los dos heridos que estaban dentro de la finca para que recibieran atención médica.

Sobre ese hecho se le dio parte al Ministerio Público del área de Homicidios Intencionales de la Fiscalía Estatal para que iniciara las investigaciones.

SV