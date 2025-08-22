Consulado de EU en Guadalajara celebra 249 años de independencia

En el marco de la celebración de los 249 años de la Independencia de Estados Unidos, este viernes el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara llevó a cabo una recepción en su sede de la Colonia Monraz, a la cual asistieron políticos, líderes empresarios y de organizaciones civiles, universidades, y de medios de comunicación.

El tema de la reunión tuvo un espíritu mundialista, de cara al Mundial de Fútbol 2026, donde Guadalajara y Estados Unidos serán sede de algunos de los partidos que se disputarán en esta justa deportiva.

La Consul General de los Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon Durante, destacó la fortaleza de la relación entre Estados Unidos y México, particularmente en la región Occidente que comprende Jalisco, Aguascalientes, Colima, y Nayarit.

"Hoy celebramos nuestra independencia y también los lazos que nos unen como países vecinos. La Copa Mundial de la FIFA 2026 —organizada por Estados Unidos, Canadá y México— es más que una celebración de fútbol: es un testimonio de lo que podemos lograr en nuestras prioridades cuando trabajamos juntos. El lema lo dice todo: 'Somos 26', somos un equipo", destacó Scanlon.

Así mismo, aprovechó para resaltar la colaboración que sigue con Jalisco y el resto de entidades en la Región a un año de la puesta en marcha del nuevo Consulado de EU en Guadalajara.

"Mientras nos acercamos al 250 aniversario de nuestra independencia el próximo año, recordamos que la historia de Estados Unidos es una de crecimiento y progreso continúo, una que se enriquece gracias a nuestra relación con México", aplaudió.

En su intervención, el gobernador de Jalisco aprovechó para agradecer "el extraordinario trabajo que ha realizado la Cónsul Amy Scanlon durante su estadía en la Región".

También agradeció el interés del Gobierno de Estados Unidos de invertir en la Entidad para la construcción del nuevo Consulado que, desde hace un año, atiende no solo a Jalisco, sino también a Nayarit, Aguascalientes y Colima.

El gobernador también compartió sus experiencias en torno a las tradiciones y la cultura que permanece en las y los jaliscienses quienes viven en Estados Unidos, además de destacar a la Entidad como una de las que más recibe remesas gracias a esas y esos connacionales residiendo en el extranjero.

Por último, aprovechó para retomar el tema: durante la celebración del próximo 4 de julio, tanto Jalisco como Estados Unidos compartirán también la celebración del Mundial de Fútbol 2026, para el cual, ambas autoridades se preparan por sí mismas, pero también en conjunto, para poder disfrutar de esta justa deportiva en ambos lados de la frontera.

Durante el evento también estuvo lresente Indira Vizcaino, gobernadora de Colima, destacó que esta celebración, año con año, permite afianzar la unidad y la colaboración entre las entidades de la Región, lo que favorece al crecimiento de sus ciudadanas y ciudadanos.

La Secretaria de Gobierno de Nayarit, Rocío Esther González, en representación del Gobernador de esta entidad, de igual forma, destacó en su intervención la fraternidad que se ha logrado entre el Gobierno de Estados Unidos y los Estados de la Región, a fin de impulsar el desarrollo.

Saber más:

El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara brinda servicios a ciudadanas y ciudadanos estadounidenses, así como servicios de visas, y busca fortalecer los vínculos bilaterales mediante la diplomacia pública, el impulso al comercio e inversión, la cooperación educativa y cultural, y el trabajo conjunto en materia de seguridad y prosperidad regional con los estados de Jalisco, Aguascalientes, Colima y Nayarit.

YC