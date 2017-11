Secretario del PAN se disculpa por dormirse al volante

Tras divulgarse en medios el percance en el que participó la madrugada de este jueves el secretario general del Partido Acción Nacional en Jalisco, Omar Antonio Borboa Becerra, quien se quedó dormido al circular en su vehículo frente a un árbol en Jardines Vallarta, Zapopan, el funcionario asumió la responsabilidad de sus actos y se disculpó por el bochornoso incidente.

Poco antes de las tres de la mañana se reportó un hecho vial en el que una camioneta al parecer se hallaba impactada levemente contra un árbol en el cruce de avenida Novelistas con Juan Palomar y Arias.

Las autoridades encontraron que el vehículo estaba tripulado por Borboa, quien se encontraba profundamente dormido. Tras numerosos intentos por despertarlo para saber de su estado de salud, el secretario finalmente bajó la ventanilla e hizo saber a los paramédicos que se encontraba bien; no obstante se le pudo percibir aliento alcohólico.

“Ayer me fui a ver el beisbol con un par de amigos y nos tomamos una cerveza, dos cervezas, dos tequilas, algo así, y de regreso junto con el cansancio de la carga de trabajo que tenía desde la semana pasada porque salí al estado, pues la verdad es que me venció el sueño".

El secretario explicó que no fue un choque lo que protagonizó, sino que se quedó dormido justo en la entrada del fraccionamiento donde vive; incluso ni la camioneta está raspada por lo que no dañó el equipamiento urbano.

“Según yo intenté estacionarme ahí y al final hasta me quedé dormido, como se vio en las imágenes, venía a baja velocidad, me quedé dormido profundamente hasta que me despertaron, lo cual agradezco a las autoridades, me trataron bien, con respeto, me desperté y me llevaron a una agencia del Ministerio Público”.

Desde las tres de la mañana se le mantuvo en la agencia a la espera que personal de la Secretaría de Movilidad le tomara muestra de sangre como parte de un examen de alcoholemia (según el análisis, dio poco arriba de 0.8 milígramos por litro de sangre).

Mientras, los peritos verificaron que no hubo daño a las cosas, puesto que el árbol no presentaba señales de choque. También se descartó que hubiera alguna persona afectada que presentara denuncia por alguna causa.

Así, a las 13:00 horas pudo salir de la agencia. “Estamos ya tranquilos, con vergüenza, con la frente en alto y pidiendo disculpas a la ciudadanía por ese hecho tan vergonzoso que no va a volver a suceder”.

Borboa ya estuvo en comunicación con el presidente de su partido en el estado, Miguel Ángel Martínez Espinoza. “Me hizo varias observaciones, que no pasó a mayores, que no hubo alguna desgracia, que fue un error, pero somos un partido humanista y reconocemos que cometemos errores, y pues que acudí en mi camioneta particular y no en el carro oficial”, expuso.

“Le dije que si había medidas pertinentes, pues las asumía con toda responsabilidad, me dijo que no, pero que hay que corregir esos detalles y que no vuelva a pasar y así como le di la palabra a él le doy la palabra a todo mundo que no vuelve a suceder”, concluyó Borboa.