Seajal: Perfilan designación de integrantes de la Comisión de Selección del organismo

La Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado realiza el proceso para designar a dos integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado (Seajal).

Entre los postulados que comparecieron a entrevista ante los legisladores estuvo el empresario Francisco Javier Ignacio Orendain y Martínez Gallardo. El arquitecto, con amplia experiencia en el ramo de la construcción, destacó la necesidad de incidir en la lucha contra la corrupción que dijo merma al país.

“Creo que la corrupción es algo que se puede evitar si se hacen las cosas bien desde abajo, desde los fundamentos de la familia. A lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de dirigir instituciones donde me tocó ver el flagelo de la corrupción con mucha intensidad, por ejemplo, fui presidente de la Cruz Roja, era complicado ver como en algunos accidentes el Ministerio Público amenazaba con el objeto de tener alguna ventaja. También en la Cámara de Comercio de Guadalajara me tocó batallar mucho con el tema de la corrupción. Es algo indigno que nos ha mermado mucho como nación”, expuso.

Las otras aspirantes son Mónica María Ortiz Gómez,abogada y profesora propuesta por la asociación civil Profesionales en Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México. Ana Elizabeth Taylor Mata, empresaria en el sector turístico y restaurantero.

Quien busque integrarse a la Comisión debe tener buena reputación y haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. El cargo no es remunerado, pues no recibe sueldo.

La Comisión de Selección tiene como única función designar a los integrantes del Comité de Participación Social del Seajal. El organismo ha estado incompleto desde hace casi un año tras las renuncias de René Rivial de León y María Isabel Lazo Corvera.

JM